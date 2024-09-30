"Если не будет обстрелов...": когда в Украине начнут выключать свет, рассказал Омельченко

Дефицит электроэнергии будет в пиковые часы — с 6 до 11 вечера

В Кабмине разрешили освещать улицы и использовать кондиционеры и для госучреждений и органов местного самоуправления, но большого профицита электроэнергии вряд ли стоит ждать в ближайшее время. С началом отопительного периода потребление, наоборот, вырастет и избежать дефицита не удастся.

Об этом рассказал директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко в эфире Новини.Live. По его словам, он не настроен в этом плане столько оптимистично.

"Я думаю, что в октябре будет все нормально, если не будет мощных и системных залпов по сто ракет. Конкретно по энергетической системе. Если будут запускать просто "шахеды" на локальном уровне, то никаких изменений не будет", — говорит Омельченко.

Также он подчеркнул, что при таком сценарии ситуация со светом будет стабильной весь октябрь и значительную часть ноября.

"А когда температура понизится, начнется отопительный сезон, потребление значительно вырастет, то, безусловно, дефицита электроэнергии нам невозможно будет избежать. Он будет. И будет в пиковые часы — вечерние, с 6 до 11 вечера", — добавил Омельченко.

Делать прогнозы насчет того, сколько зимой украинцы могут сидеть без света, он не берется. Говорит, что этого сделать пока невозможно.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что по сколько часов этой зимой в Украине может не быть света. Есть только один сценарий, при котором электроэнергию не будут отключать.