Подорожает ли свет с 1 октября: тариф для бытовых потребителей

Для некоторых украинцев предусмотрен льготный тариф

Тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей изменились в мае этого года. Однако с 1 октября повышение цены на свет не произойдет.

Украинцы продолжат платить 4,32 гривны за 1 кВт-час. Этот тариф должен действовать до 30 апреля 2025 года.

То есть в октябре цены в платежках за электроэнергию будут такими, как четыре последних месяца:

за 250 киловатт-час – 1080 грн;

за 500 киловатт-час – 2 160 грн;

за 1 000 киловатт-час – 4 320 грн.

Следует отметить, что дифференциация тарифа по объему потребления не предусмотрена. Все бытовые потребители должны платить фиксированную цену.

Как сообщила заместитель министра энергетики Светлана Гринчук, действие текущего тарифа на свет для украинцев определено до конца апреля 2025 года и планов повышать его нет.

Домохозяйства, использующие электроотопительные установки, могут оплачивать льготный тариф в течение отопительного периода – с 1 октября 2024 года по 1 апреля 2025 года.

Для таких потребителей предусмотрен пониженный тариф на электроэнергию:

до 2000 потребленных кВт*ч в месяц – 2,64 грн/кВт*ч;

свыше 2000 кВт*ч в месяц – 4,32 грн/кВт*ч.

Если у потребителя установлен двухзонный счетчик, он сможет несколько сэкономить. В ночные часы – с 23:00 до 07:00 – тариф будет составлять 2,16 грн за кВт-час.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине планируют повысить тарифы на свет. Проект постановления о пересмотре предельных цен будет рассмотрен Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) 1 октября.