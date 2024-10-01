В Раде назвали области, где зимой будет самая сложная ситуация со светом: в чем причина

Две крупные электростанции расположены на западе Украины, и основная проблема может быть в том, как передать электричество на восток

Этой зимой самая сложная ситуация со светом ожидается в восточных областях Украины. Причина в том, что от вражеских обстрелов больше всего пострадала генерация именно на востоке страны.

Об этом заявила народный депутат, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Инна Совсун в интервью "Новини.Live". Из-за разрушения систем передачи может возникнуть ситуация, когда электроэнергия есть, но возможности передать ее в восточные регионы не будет.

"Две крупные электростанции расположены на западе Украины, и наша задача — передать электричество на восток. В случае разрушения системы передач — может возникнуть ситуация, когда генерация есть, а возможности передать до Харькова нет. Или может быть так, что в некоторых регионах свет есть почти круглосуточно, а в других нет. И именно по этой причине", — пояснила Совсун.

Также, по ее словам, сложная ситуация с электроснабжением и в Запорожье. Причина в ударах РФ по объектам системы энергопередачи.

"Конечно, минимальные решения, которые могут сделать местные власти — поставить турбины — они бы хоть могли заживить "критичку". Для Харькова это действительно необходимо, потому что риски слишком высоки, что электроэнергия в стране будет производиться, но передать ее в Харьков — будет невозможно", – резюмировала нардеп.

Как сообщал "Телеграф", и.о. главы правления НЭК "Укрэнерго" Алексей Брехт считает, что, несмотря на мрачные прогнозы по ограничениям электроэнергии зимой, Украина может избежать такого сценария. Но это если температура воздуха будет от нуля градусов или выше. Незначительные ограничения могут быть при 10-15 градусов мороза, но не более трех суток.