Тарифы на свет вырастут? Сколько придется платить с 1 ноября

Регулятор готовит для украинцев повышение максимальных цен на свет

Национальная комиссия по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) предлагает пересмотреть "прайс-листы" на электроэнергию с 1 ноября текущего года.

Об этом сообщает отраслевое издание ExPro. Соответствующий проект постановления комиссия планирует одобрить на заседании 1 октября. Согласно проекту документа, с 1 ноября 2024 года регулятор предлагает установить такие предельные цены на рынке электроэнергии:

с 00:00 до 07:00 – 5 600 грн/МВт-ч;

с 07:00 до 17:00 и с 23:00 до 24:00 – 6 900 грн/МВт-ч;

с 17:00 до 23:00 – 9 000 грн/МВт-ч;

минимальная предельная цена – 10 грн/МВт-ч.

По сравнению с действующим постановлением НКРЭКУ предлагается повысить предельную цену с 5 600 до 6 900 гривен за МВт-ч. Тариф планируют повысить во временной промежуток с 11:00 до 17:00. В то же время регулятор предлагает оставить без изменений максимальные предельные цены на балансирующем рынке электроэнергии. Выглядит это следующим образом:

с 00:00 до 07:00 – 6 600 грн/МВт-ч;

с 07:00 до 17:00 и с 23:00 до 24:00 – 8 250,00 грн/МВт-ч;

с 17:00 до 23:00 – 10 000 грн/МВт-ч;

минимальная предельная цена – 0,01 грн/МВт-ч.

Ранее "Телеграф" сообщал, что прогноз об отключениях света зимой до 18 часов является "достаточно условным". Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.