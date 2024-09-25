Такое удалось впервые: в РДК рассказали подробности освобождения агрегатного завода в Волчанске

Это, фактически, — большой укрепрайон, огромная "крепость"

Освобождение агрегатного завода в Волчанске стало первой подобной операцией украинских войск с начала полномасштабной войны. Впервые удалось взять штурмом объект, являющийся большим укрепрайоном.

"Это была достаточно сложная операция. Насколько мне известно — это была первая операция за широкомасштабную войну, в ходе которой сборная спецподразделений взяла штурмом объект подобного уровня. Поскольку по большому счету это все таки больше задача для бригад линейной пехоты при поддержке артиллерии", — рассказал начальник штаба Российского добровольческого корпуса (РДК) Александр "Фортуна" в эфире телемарафона.

По словам военного, агрегатный завод в Волчанске, фактически — большой укрепрайон, огромная "крепость". С неба он просматривается со всех сторон. К этой "крепости" очень сложно подойти, на ее территорию крайне сложно проникнуть. Именно поэтому за выполнение этой задачи взялись специалисты ГУР Минобороны и бойцы РДК.

"Подавляющее большинство противника было уничтожено на территории завода. Определенное количество личного состава противника попали в плен. Я пока цифру называть не буду. Давайте так. Скажу, что это больше 10 человек", — рассказал "Фортуна".

Он добавил, что агрегатный завод был одной из точек, где можно было организовать полноценный плацдарм для дальнейшего наступления к югу от Волчанска. Таких мест в Волчанске очень мало, так как россияне во время наступления практически уничтожили город.

"И на сегодня агрегатный завод из всех укрепрайонов был самым сложным, самым защищенным и самым тяжелым с точки зрения штурма, и самым легким с точки зрения обороны противника. На территории города осталось буквально 3-4 подобных укрепрайона, но они ниже классом с точки зрения обороны. Я думаю, что ВСУ продвинутся и заберут эти опорники. Тем самым Волчанск вернется назад полностью", — отметил начальник штаба РДК.

Информация о рукопашных боях на агрегатном заводе, по его словам, несколько преувеличена. Однако такой эпизод все же был.

"Это был один единственный эпизод. Когда представитель 45 бригады судя по всему лишился стрелкового оружия, спрятался в темноте и выскочил с ножом на представителя спецподразделения "Юнгер". Он ранил нашего побратима и был ликвидирован. То есть были слухи о том, что на территории завода находятся 45-тки, это спецназ ВДВ Минобороны РФ. Их там было немного. Но такой случай был", — рассказал "Фортуна".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что от Волчанска практически ничего не осталось. Россияне уничтожили его своими авиабомбами.