Украинского оружия станет больше? Умеров обнадежил новым заявлением

Речь идет о заключении многолетних контрактов

Министр обороны Украины Рустем Умеров, выступая на Международном форуме оборонных индустрий (DFNC2) в Киеве рассказал о наращивании производства оружия в Украине. Укрепление обороноспособности нашей страны происходит благодаря инновациям и поддержке международных партнеров.

"Мы уже инвестировали 4 миллиарда долларов в развитие украинской промышленности, а в следующем году планируем увеличить финансирование. Наш приоритет — разработка отечественных дронов и дальнобойного оружия, включая баллистические ракеты", — сказал он.

Умеров рассказал, что Минобороны ведет активную работу по привлечению иностранных партнеров к созданию совместных предприятий. Речь идет о заключении многолетних контрактов на производство, поставку и техническое обслуживание вооружения, позволяющих удовлетворять потребности украинских Сил обороны на долгосрочную перспективу.

Как рассказывал "Телеграф", в США нашли неожиданную причину не позволять Украине удары дальнобойным оружием по России. Спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер на брифинге 30 сентября заявил, что у Украины якобы есть собственное дальнобойное оружие. Он добавил, что Киев может использовать оружие, которое изготовит самостоятельно – этого никто запретить не может.