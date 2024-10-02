Почему хасиды должны приехать в Украину хоть раз в жизни

Охранять порядок будет конная полиция

Более 30000 паломников-хасидов приехали в Умань на празднование 5785-го иудейского Нового года (Рош га-Шана). Празднование продлится со 2 по 4 октября.

Объединенное еврейское общество Украины сообщает, что более 14 тысяч желающих паломников-хасидов не смогли добраться до Умани, в том числе из-за обстрела Израиля Ираном.

"Более 30 тысяч паломников прибыли в Умань. Информация актуальна по состоянию на утро 2 октября 2024 года. Более 14 тысяч желающих паломников-хасидов не смогли добраться до Умани. Часть из них — из-за вчерашнего массированного обстрела Израиля Ираном и закрытия воздушного пространства и отмены авиарейсов", – говорится в сообщении.

Как рассказала "Суспільному" пресс-секретарь Главного управления Нацполиции в Черкасской области Зоя Вовк, охранять порядок в Умани во время празднования Рош га-Шана будет конная полиция.

"К обеспечению общественного порядка в 2024 году привлекли кавалерийскую роту батальона тактико-оперативного реагирования управления патрульной полиции Киева. Всадники патрульной полиции дежурят в районе компактного проживания и паломничества хасидов, а также в зеленых зонах, где невозможно проехать на авто", — отметила она.

Кроме того, в Умань прибыли правоохранители из смежных областей и Израиля, что уже стало традиционной практикой. Израильские полицейские патрулируют улицы вместе со своими украинскими коллегами.

По словам спикера полиции Израиля, майора Михаэля Зингермана, хасиды чувствуют себя комфортнее, когда видят правоохранителей в израильской форме. Также он рассказал, что израильские копы проводят с паломниками беседы о необходимости реагировать на сигналы воздушной тревоги.

Почему хасиды осенью едут в Умань

Многие представители брацлавского направления хасидизма считают своим долгом хотя бы раз в жизни посетить могилу цадика (праведника) Нахмана, которая находится в Умани Черкасской области. Для них особенно важно побывать там во время празднования Рош ха-Шана, так как они верят, что встреча этого праздника возле могилы раввина принесет удачу в следующем году. В Умань они приезжают большими группами, часто вместе с детьми. Некоторые хасиды посещают это святое место несколько раз в жизни, а некоторые — ежегодно.

Паломничество играет важную роль в духовном воспитании младшего поколения. Дети и подростки едут в Умань, чтобы привить им глубокое почтение к религии. Во время паломничества мальчиков обучают Торе. Первые паломники начинают приезжать в Умань за неделю до Рош ха-Шана, который отмечается два дня подряд в еврейский месяц тишрей.

В этом году еврейский Новый год по Григорианскому календарю наступит 3 октября и продлится два дня. Однако иудеи отмечают все праздники с закатом накануне торжества. Поэтому Рош га-Шана 2024 года празднуется с вечера 2 октября до вечера 4-го.

В честь Рош ха-Шана "Телеграф" собрал красивые открытки с еврейским Новым годом, которые можно использовать для поздравления родных и близких.