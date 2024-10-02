Чому хасиди мають приїхати в Україну хоч раз у житті

Охоронятиме порядок кінна поліція

Понад 30 000 паломників-хасидів приїхали до Умані на святкування 5785-го іудейського Нового року (Рош га-Шана). Святкування триватиме з 2 до 4 жовтня.

Об’єднане єврейське товариство України повідомляє, що понад 14 тисяч бажаючих паломників-хасидів не змогли дістатися Умані, зокрема через обстріл Ізраїлю Іраном.

"Більше 30 тисяч паломників прибули до Умані. Інформація актуальна станом на ранок 2 жовтня 2024 року. Понад 14 тисяч бажаючих паломників-хасидів не змогли дістатися Умані. Частина з них — через вчорашній масований обстріл Ізраїлю Іраном та закриття повітряного простору та скасування авіарейсів", – йдеться у повідомленні.

Як розповіла прес-секретар Головного управління Нацполіції в Черкаській області Зоя Вовк, охороняти порядок в Умані під час святкування Рош га-Шана буде кінна поліція.

"До забезпечення громадського порядку у 2024 році залучили кавалерійську роту батальйону тактико-оперативного реагування управління патрульної поліції Києва. Вершники патрульної поліції чергують у районі компактного проживання та паломництва хасидів, а також у зелених зонах, де неможливо проїхати на авто", -

Крім того, до Умані прибули правоохоронці із суміжних областей та Ізраїлю, що вже стало традиційною практикою. Ізраїльські поліцейські патрулюють вулиці разом із своїми українськими колегами.

За словами спікера поліції Ізраїлю, майора Міхаеля Зінгермана, хасиди почуваються комфортніше, коли бачать правоохоронців у ізраїльській формі. Також він розповів, що ізраїльські копи проводять із паломниками розмови про необхідність реагувати на сигнали повітряної тривоги.

Чому хасиди восени їдуть до Умані

Багато представників брацлавського напряму хасидизму вважають своїм обов’язком хоча б раз у житті відвідати могилу цадика (праведника) Нахмана, що знаходиться в Умані на Черкащині. Для них особливо важливо побувати там під час святкування Рош ха-Шана, бо вони вірять, що зустріч цього свята біля могили рабина принесе успіх наступного року. До Умані вони приїжджають великими групами, часто разом із дітьми. Деякі хасиди відвідують це святе місце кілька разів у житті, а деякі щороку.

Паломництво відіграє у духовному вихованні молодшого покоління. Діти та підлітки їдуть в Умань, щоб прищепити їм глибоку повагу до релігії. Під час паломництва хлопчиків навчають Торі. Перші паломники починають приїжджати до Умані за тиждень до Рош ха-Шана, який відзначається два дні поспіль у єврейський місяць тихшрів.

Цього року єврейський Новий рік за Григоріанським календарем настане 3 жовтня і триватиме два дні. Однак іудеї відзначають усі свята із заходом сонця напередодні урочистостей. Тому Рош га-Шана 2024 святкується з вечора 2 жовтня до вечора 4-го.

На честь Рош ха-Шана "Телеграф" зібрав гарні листівки з єврейським Новим роком, які можна використовувати для вітання рідних та близьких.