Блэкаута зимой не будет: эксперт дал оптимистический прогноз

У Украины зимой могут быть проблемы с электричеством, но в тотальную тьму они не погрузятся

Даже если россияне смогут вывести из строя одну из украинских атомных электростанций, то к полному блэкауту это не приведет. Однако определенные проблемы у Украины из-за этого будут.

Об этом рассказал в эфире "Новини.Live" глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко. По его словам, у Украины есть способ получить электричество и без АЭС, например, через экспорт.

"Мы получаем электричество из пяти стран зимой. И мы можем частично обеспечить определенные украинские области импортным электричеством", — сказал он.

Кроме того, он добавил, что даже в случае отключения всех АЭС у Украины остаются местные ТЭЦ и возможность передавать электричество из области в область. При этом он признает, что такая авария будет проблемой для страны, но это точно не будет полным блэкаутом.

"Я бы не стал настолько запугивать украинцев, полным блэкаутом", — подчеркнул эксперт.

В то же время, он отмечает, что серьезные проблемы могут возникнуть в случае, если будут выбиты трансформаторные подстанции на АЭС вместе с подстанциями "Укрэнерго". Попенко говорит, что такое случалось в октябре 2022 года.

Как сообщалось ранее, эксперты подсчитали, что даже в лучшем случае украинцы без отключений не смогут пройти зиму. В оптимистическом сценарии отключения будут по 2-4 часа на день, а в пессимистическом — до 20.