Блекауту взимку не буде: експерт дав оптимістичний прогноз

Україна взимку може мати проблеми з електрикою, але в тотальну темряву вони не зануряться

Навіть якщо росіяни зможуть вивести з ладу одну з українських атомних електростанцій, то до повного блекауту це не спричинить. Проте певні проблеми в України через це будуть.

Про це розповів в ефірі "Новини. Live" голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко. За його словами, Україна має спосіб отримати електрику і без АЕС, наприклад, через експорт.

"Ми отримуємо електрику з п’яти країн узимку. І ми можемо частково забезпечити певні українські області імпортною електрикою", — сказав він.

Крім того, він додав, що навіть у разі відключення всіх АЕС в України залишаються місцеві ТЕЦ та можливість передавати електрику з області до області. При цьому він визнає, що така аварія буде проблемою для країни, але це точно не буде повним блекаутом.

"Я б не став настільки залякувати українців, повним блекаутом", — наголосив експерт.

Водночас він зазначає, що серйозні проблеми можуть виникнути у разі, якщо буде вибито трансформаторні підстанції на АЕС разом із підстанціями "Укренерго". Попенко каже, що таке траплялося у жовтні 2022 року.

Як повідомлялося раніше, експерти підрахували, що навіть у найкращому разі українці без відключень не зможуть пройти зиму. В оптимістичному сценарії відключення будуть по 2-4 години на день, а в песимістичному – до 20.