"Подошли к критической черте": экс-министр рассказал, чем грозят удары РФ по украинским АЭС

Блэкаут это не единственное, что грозит Украине зимой

Россияне готовят удары по подстанциям на атомных электростанциях Украины. Это может привести к непредсказуемым последствиям в контексте ядерной безопасности.

Об этом в эфире "Киев 24" министр охраны окружающей среды и ядерной безопасности (1992-1998) Юрий Костенко. По его словам, события приближаются к "критической черте".

По его словам, россияне могут ударить по подстанциям на АЭС. Эти объекты находятся на отдалении от электростанций, но отвечают за то, что электричество попадает в сеть.

"Если они будут повреждены, то остановятся электростанции атомные. Последствия с точки зрения ядерной безопасности или радиационной неизвестны. И это даже не говорю о блэкауте в Украине", — рассказал он.

Как сообщалось ранее, 21 сентября глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что россияне готовятся бить по распределительных устройствах на атомных электростанциях и подстанциях передачи. По его словам, последствия такой атаки могут быть непредсказуемыми для всего мира.

Эксперт по энергетике Сергей Дяченко после этого рассказал, что если такие атаки произойдут, то свет в домах украинцев зимой будет около 4-5 часов на сутки.