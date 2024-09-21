"Готовят ядерную катастрофу": в Украине назвали цели новой атаки россиян

Последствия атаки могут быть глобальными

Россияне могут готовить удары по ядерных объектах Украины. Речь идет об открытых распределительных устройствах на атомных электростанциях и подстанциях передачи.

Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига в соцсети X. Он отметил, что эти объекты являются критическими для безопасной работы атомной энергетики.

"Поражение этих объектов создает высокий риск ядерного инцидента, который будет иметь глобальные последствия. Соответствующую информацию украинские спецслужбы уже передали партнерам. Проинформировано также МАГАТЭ", — сообщил он.

Министр также призвал те организации и страны, которые придерживаются Статута ООН, предотвратить сценарий страны-террориста. Отмечается, что агентство ООН по атомной энергетике уже согласилось расширить миссии на ряде энергетических объектов Украины, однако теперь она призывает как можно быстрее реализовать эти соглашения и обеспечить присутствие своих миссий на соответствующих объектах.

Также отреагировал на это и глава Офиса президента Андрей Ермак, который подчеркнул, что удар готовится непосредственно перед зимой.

"Это подготовка к возможному сценарию ядерной катастрофы. Россия – террорист. Их нужно остановить здесь и сейчас. Страны Запада и Глобального Юга должны жестко реагировать на подготовку террора. Он касается всех", — отметил он.

В Минэнерго сообщили, что последствия подобной атаки будут ощущаться по всей Европе.

Как сообщалось ранее, Россия готовит проведение ядерных испытаний. Этим она хочет усилить давление на Запад и посеять страх среди его жителей.