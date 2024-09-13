Эксперты просчитали, сколько украинцы будут сидеть без света зимой: блэкаутов не избежать
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В худшем случае света в домах украинцев может не быть до 20 часов
Предстоящий отопительный сезон может стать катастрофическим. Эксперты уже примерно просчитали сценарий "черной зимы".
По их мнению, блэкаут будет в любом случае. Об этом пишет Telegram-канал First Новости.
В лучшем случае украинцы будут сидеть без света 2-3 часа в день, в худшем – до 20 часов в сутки. Наиболее вероятный вариант – 10-14 часов, говорится в публикации.
Такая ситуация связана с тем, что россияне вывели из строя почти все ТЭЦ и ГЭС, снабжающие Украину светом.
По данным украинских властей, страна лишилась 50% (более 9 ГВт) своих мощностей генерации, уничтожены порядка 80% теплогенерации и треть гидрогенерации.
Оставшиеся электростанции и подстанции работают на пределе возможностей. Именно по єтой причине "Укрэнерго" призывает экономно потреблять энергию.
Так, к примеру, российская армия уничтожила все ТЭЦ вокруг Харькова. Зимой там будут работать мобильные котельные. Но, увы, они не смогут покрыть потребности города в электроэнергии.Такое заявление сделал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время пресс-конференции 10 сентября.
"Мы сосредоточились на Харькове и Харьковской области, потому что понимаем, что россияне фактически уничтожили там все ТЭЦ, которые были вокруг Харькова и содержали Харьков. Мы завозим туда небольшие мобильные котельные, на 1 МВт, устанавливаемые местными властями", — рассказал он.
Напомним, что в "Укрєнерго" пообещали приложить максимум усилий для максимально комфортного прохождения зимы. В компании отметили, что апокалиптических сценариев скорее всего не будет.
Ранее "Телеграф" спросил эксперта по энергетике Геннадия Рябцева о том, как идет подготовка украинской энергосистемы к зиме.