Эксперты просчитали, сколько украинцы будут сидеть без света зимой: блэкаутов не избежать

В худшем случае света в домах украинцев может не быть до 20 часов

Предстоящий отопительный сезон может стать катастрофическим. Эксперты уже примерно просчитали сценарий "черной зимы".

По их мнению, блэкаут будет в любом случае. Об этом пишет Telegram-канал First Новости.

В лучшем случае украинцы будут сидеть без света 2-3 часа в день, в худшем – до 20 часов в сутки. Наиболее вероятный вариант – 10-14 часов, говорится в публикации.

Такая ситуация связана с тем, что россияне вывели из строя почти все ТЭЦ и ГЭС, снабжающие Украину светом.

По данным украинских властей, страна лишилась 50% (более 9 ГВт) своих мощностей генерации, уничтожены порядка 80% теплогенерации и треть гидрогенерации.

Оставшиеся электростанции и подстанции работают на пределе возможностей. Именно по єтой причине "Укрэнерго" призывает экономно потреблять энергию.

Так, к примеру, российская армия уничтожила все ТЭЦ вокруг Харькова. Зимой там будут работать мобильные котельные. Но, увы, они не смогут покрыть потребности города в электроэнергии.Такое заявление сделал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время пресс-конференции 10 сентября.

"Мы сосредоточились на Харькове и Харьковской области, потому что понимаем, что россияне фактически уничтожили там все ТЭЦ, которые были вокруг Харькова и содержали Харьков. Мы завозим туда небольшие мобильные котельные, на 1 МВт, устанавливаемые местными властями", — рассказал он.

Напомним, что в "Укрєнерго" пообещали приложить максимум усилий для максимально комфортного прохождения зимы. В компании отметили, что апокалиптических сценариев скорее всего не будет.

Ранее "Телеграф" спросил эксперта по энергетике Геннадия Рябцева о том, как идет подготовка украинской энергосистемы к зиме.