"Подписку за бюджетные средства купил?" Ермак показал кота из ChatGPT, украинцы в недоумении

Глава ОПУ показал кота

Глава Офиса президента Андрей Ермак продолжает знакомить украинцев с интернетом и опубликовал еще один необычный пост. Лишь 4 октября он опубликовал в своем telegram-канале музыкальное видео на песню "Дупа огірка" певицы Кажанны, а уже 5 октября поделился изображением кота.

Как он сам признался, кот был создан искусственным интеллектом ChatGPT. Какой смысл был в этом послании, наверняка сказать нельзя, но пользователи сети отреагировали на это весьма неоднозначно.

"Просто кот из ChatGPT", — написал Ермак, а также предложил украинцам создать своего. Стоит отметить, что функция генерации изображения в ChatGPT платная, а доступ к ней стоит 20 долларов в месяц.

Реакция пользователей сети оказалась неоднозначной. Например, популярный блогер Игорь Лаченков выразил крайнюю степень недоумения по этому поводу.

Некоторые пользователи предложили не искать в картинке кота подвох, а другие поддержали мнение блогера и поинтересовались, за чьи средства он купил подписку.

"Телеграф" обратился к ChatGPT за объяснениями поведения главы ОПУ.

Раз уж пошел такой флешмоб

Стоит отметить, что у Ермака весьма эксцентричный способ коммуникации с аудиторией. В частности в военное время он стал известен тем, что часто публикует в своих соцсетях ребусы из смайликов когда случается какое-то важное событие. Сам он объяснял, что таким образом хочет внушить позитив в эти непростые времена и дать людям надежду.