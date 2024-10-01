Учился с Саакашвили и менял профессии: чем занимался и как выглядел Ермак в молодости

Мужчина мало изменился со времен молодости

Андрей Ермак — заметная фигура в украинском политикуме, который занимает пост главы Офиса президента. Так, Ермака считают "правой рукой" Владимира Зеленского. Недавно мы рассказывали о родителях влиятельного политика, а теперь напомним, как выглядел он в молодости.

До того как пойти в политику, Ермак занимался юридической и общественной деятельностью, а также был продюсером разных украинских лент. Больше о главе Офиса президента и как он выглядел в молодости — расскажет "Телеграф".

Что известно об Андрее Ермаке

Мужчина родился в Киеве в 1971 году. После окончания школы стал лаборантом в Центральном институте усовершенствования учителей при Министерстве образования. Позже получил образование в Институте международных отношений по специальности "международное частное право". В то же время получил диплом референта-переводчика английского языка. Учеба в этом вузе считалась престижной: здесь получали образование Петр Порошенко, Михеил Саакашвили и другие.

Фото: Фейсбук Владимира Емельяна

Вскоре Ермак получил разрешение заниматься адвокатской деятельностью. Карьеру юриста мужчина начал в фирме "Проксен", занимавшейся консультированием масштабных международных компаний.

Примечательно, что Ермак кардинально не изменился с юных лет. Как тогда, так и сейчас мужчина был высокого роста, широкоплечий, имел короткую стрижку и смелый взгляд.

Фото из фейсбука Андрея Ермака

Фото из фейсбука Андрея Ермака

Через некоторое время Андрей совместно с коллегами создал компанию "Б. Е. Р. С. и партнеры", деятельность которых заключалась в интеллектуальной собственности, финансовом праве. В 1997 году будущий политик создает Международную юридическую компанию. Фирма создала первые законодательные акты по хозяйственному праву и интеллектуальной собственности. Впоследствии Андрей основывает общественную организацию "Ассоциация предпринимателей города Киева", которой руководит почти 10 лет.

Фото из сети

Фото из фейсбука Андрея Ермака

Позже Ермак сменяет сферу деятельности и начинает заниматься продюсерством. Так, мужчина основывает компанию Garnet International Media Group. Первым фильмом, в котором киевлянин стал продюсером, был "Правило боя". В ленте говорится, что отец вынужден в последний момент заменить сына на ринге с сильным противником.

По словам мужчины, он попал в продюсерскую сферу совершенно случайно, поскольку у него были знакомые. Позже с продвижением Ермака вышло еще 2 фильма — "Граница" и "Славяне".

Ермак и политика

Долгое время Ермак работал помощником народного избранника от "Партии регионов" Эльбруса Тедеева. А в 2019 году президент Зеленский избрал его своим помощником. Направлениями деятельности политика были переговоры с Россией, европейскими государствами и США, возвращение граждан из оккупированного Донбасса, встречи в нормандском формате Украины.

Некоторое время политик входил в Наблюдательный совет "Укроборонпрома" и Национальный инвестиционный совет. А уже в 2020 году Ермак стал главой Офиса президента, на должности которого работает до сих пор.

После начала полномасштабной войны начал сотрудничать с мировыми лидерами по оказанию Украине необходимого оружия и гуманитарной помощи. Занимался обменом политика Виктора Медведчука на пленных азовцев в Турции.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядел в молодости актер "Квартала-95" Юрий Крапов. Мужчина мало изменился с тех пор.