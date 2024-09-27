Фото месяца: фотография с Ермаком и Трампом в США насмешила украинцев

Фото Трампа и Ермака вызвало смех в сети

В сети смеются над одной из фотографий со встречи президента Украины Владимира Зеленского с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом. На фото попал сам Трамп в момент, когда он что-то говорит, а за его спиной оказался размытый силуэт руководителя Офиса президента Украины – Андрея Ермака, очень недвусмысленно улыбающегося.

Фото выложил в Facebook Виктор Трегубов, соучредитель партии "Демократична сокира" и майор Вооруженных сил Украины. Он пошутил, что это фото может стать фотографией луны.

"Фото месяца, я считаю. Как корректно заметила Ирина Тамарова — где-то так выглядит сладострастный дядя принца", — написал он, сославшись на произведение Леся Подервьянского о Гамлете.

Пользователи в комментариях под фото оценили шутку. В частности, написали, что Ермак смотрит на Трампа, "как на вкусненькое", а также вспомнили множество отсылок на тот же шедевр Подервьянского.

Кроме Facebook, фото Трампа попало также в Telegram. Там комментарии были более нецензурными и значительно более точными, чем в соцсети Цукерберга.

Ранее "Телеграф" показывал самые яркие мемы после встречи Трампа и Зеленского. Не обошли в них и фильм "Один дома".

В пятницу, 27 сентября, кандидат в президенты США Дональд Трамп во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским сказал, что у него хорошие отношения с Владимиром Путиным. И он постарается закончить войну в Украине выгодно для обеих сторон конфликта.