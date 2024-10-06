Россияне попытались атаковать с необычного направления (карта)

На этом направлении возможен рост российской активности

Россияне попытались провести разведку боем на новом направлении. Они получили отпор и отступили, но аналитики отмечают, что их активность в этом районе очень необычна.

Об этом сообщает аналитический ресурс DeepState. Отмечается, что происшествие было замечено в районе Золотой Нивы, что к западу от Угледара.

"Достаточно нестандартная активность для воскресного дня. Ожидается, что враг может возобновить активность и там, если найдет слабые места в обороне", — говорится в сообщении.

По сообщению ресурса, захватчики пытались провести атаку на шести единицах военной техники.

Еще одна необычная атака произошла неподалеку от Торского на Лиманском направлении. Там россияне использовали два "танка-сарая", две БМП и два БТР, но были остановлены украинскими военными из 63-й и 60 отдельных механизированных бригад, при поддержке артиллеристов 40-й и 45-й бригад.

Как сообщалось ранее, в сети появились сообщения о том, что россияне отбили населенный пункт Медвежье, что в Курской области. Однако аналитики ISW не нашли тому подтверждений, хотя и не отрицают факта боев в этом районе.