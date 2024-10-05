"Уже сам себя боишься": командир ВСУ поделился болезненными фактами о пребывании на фронте

Есть куча проблем, кроме боев, которые сильно изматывают

Война России против Украины длится почти три полных года и за это время пострадало множество людей, как физически, так и морально. Трудно всем: и гражданским, и военным, а также командирам. Не исключением стал и командир Игорь Куликовский.

В своем посте он описал кучу проблем, с которыми сталкиваются ежедневно бойцы. Не всегда они касаются войны на прямую, ведь бывают и личные трагедии, которые несут командиру.

"Я чувствую себя то цинично-подлым, то справедливым одновременно. И это дает мне когнитивные диссонансы, которые я вынужден прятать где-то глубоко в себе", — пишет военный.

По его словам, он должен урегулировать не только ход и выполнение боевых задач, но и поддерживать сильно истощенных морально военных. Кто-то устал воевать и готов на все, чтобы попасть домой, у кого-то мама болеет и не встает, или жена поехала в эвакуацию за границу и нашла там нового мужа. И таких проблем многочисленное количество.

"Но все это, конечно же, за**вает и изматывает. Но куда деваться. Потому что командир роты "обязан знать воинское звание, фамилию, срок службы, должность или специальность, семейное положение, деловые и морально-психологические качества каждого военнослужащего роты, постоянно проводить с ними индивидуально-воспитательную работу". Это за теми Уставами, которые все проклинают. Ты носишь все это в себе. Перевариваешь и оно уже нарастает на тебе жиром, мясом и мышцами, становится частью тебя. Может оно и не нужно было. Но война", — пишет Куликовский.

Командир выделяет много проблем военных, не касающихся боев на прямую, но выматывающих. Кроме желания пойти в "самоволку", выпить и личных проблем, существуют еще и военные. И они наваливаются на всех, а командир как одна из главных персон на фронте должен выслушивать всех, чтобы у них был ресурс воевать.

"А поскольку мне демобилизация не светит, как контрактнику, и мне как-то с этим жить, то уже сам себя боишься — как бы оно не перейти от фигуральной децимации к реальной. Ведь как-то удержаться надо…" — добавляет Куликовский.

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