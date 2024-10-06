Росіяни спробували атакувати з незвичайного напрямку (карта)

На цьому напрямі можливе зростання російської активності

Росіяни спробували провести розвідку боєм на новому напрямку. Вони отримали відсіч і відступили, але аналітики зазначають, що їхня активність у цьому районі дуже незвична.

Про це повідомляє аналітичний ресурс DeepState. Наголошується, що подія була помічена в районі Золотої Ниви, що на захід від Вугледару.

"Досить нестандартна активність для неділі. Очікується, що ворог може відновити активність і там, якщо знайде слабкі місця в обороні", — йдеться у повідомленні.

За повідомленням ресурсу, загарбники намагалися здійснити атаку на шести одиницях військової техніки.

Ще одна незвичайна атака відбулася неподалік Торського на Лиманському напрямі. Там росіяни використали два "танки-сараї", дві БМП та два БТР, але були зупинені українськими військовими з 63-ї та 60 окремих механізованих бригад, за підтримки артилеристів 40-ї та 45-ї бригад.

Як повідомлялося раніше, в мережі з’явилися повідомлення про те, що росіяни відбили населений пункт Ведмеже, що в Курській області. Проте аналітики ISW не знайшли тому підтверджень, хоч і не заперечують факту боїв у цьому районі.