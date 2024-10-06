Россияне смогли продвинуться в Курской области и не только: что сейчас происходит на фронте (карты)

Продолжаются тяжелые бои

Российские войска продолжают давить на Силы обороны Украины. Россияне имеют новые продвижения на фронте в Курской области РФ и в Донецкой области.

По данным Американского института изучения войны (ISW), Силы обороны Украины 5 октября продолжили наземные атаки в Глушковском районе западнее главного украинского выступления в Курской области, но не достигли подтвержденных успехов. Также российские войска недавно продвинулись во время механизированной атаки численностью до взвода к юго-востоку от Обуховки (юго-востоку от Коренево).

В то же время украинские войска атаковали к юго-востоку от Коренево в направлении Любимовки и Обуховки, к северу от Суджи в направлении Камышевки, а также к юго-востоку от Суджи в районе Плехово. Российские блоггеры сообщили 4 октября, что российские силы отбили Медвежье (юго-восточнее Глушково), но ISW не нашел подтверждения этой информации.

Также сообщается, что россияне 4 и 5 октября продолжали наступление в районе Глубокого, а также в районе Старицы, Волчанска и Тихого Харьковской области, но подтвержденных изменений на линии фронта не было. Также российские войска 5 октября продолжили наступление вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, но подтвержденных изменений линии фронта в этом районе не было.

Кроме того, российские войска 4 и 5 октября продолжали наступательные операции на Северском направлении в районе Белогоровки, Верхнекаменского и Выемки, однако подтвержденного продвижения не добились. Также войска РФ 5 октября продолжили наступательные операции в районе Часового Яра, но не добились никаких подтвержденных успехов.

По данным ISW, российские войска недавно продвинулись в направлении Покровска. Также россияне продолжали наступательные операции к востоку от Покровска в Новоторецком районе, к юго-востоку от Покровска в районе Селидово, Крутого Яра, Николаевки, Лысовки и Цукуриного.

Как сообщают аналитики DeepState, враг продвинулся в Максимельяновке, Цукурином и Торецке Донецкой области. Кроме того, россияне пробудились возле Мясожаровки Сватовского района Луганской области и Песчаного Купянского района Харьковской области.

Напомним, президент Чехии Петр Павел предположил, что часть украинской территории может оказаться в продолжительной оккупации. В МИД страны после этого добавили, что продолжительного мира Украине это не принесет.