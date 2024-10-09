Что ждет украинцев, которые до сих пор не обновили данные в ТЦК

Актуализировать свои данные нужно было почти 4 месяца назад

Еще в середине июля военнообязанные мужчины должны были обновить свои учетные данные в ТЦК. Лиц, которые этого не сделали, будет разыскивать полиция.

Как рассказал полковник, заместитель начальника центра – начальник сектора мобилизационно-оборонной работы Сумского ОТЦК Сергей Монукал в интервью "Главреду", на домашний адрес мужчины должны прийти представители ТЦК и бросить в почтовый ящик повестку, которая должна быть с описанием и в конверте. Если документ не будет оформлен надлежащим образом, он будет считаться недействительным, однако его могут отдать в руки.

В то же время оповещение личности также не считается законным, если его семья взяла повестку или сказала, что мужчина не проживает по месту жительства.

Однако после поступления сообщения о том, что военнообязанный не проживает по указанному местожительству, формируется запрос в Нацполицию, чтобы лицо подать в розыск.

"Все нарушители вносятся в базу как нарушители правил военного учета, и уже по ним будет вынесено соответствующее производство", — резюмировал он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как будут разыскивать мужчин, не обновивших военно-учетные данные.