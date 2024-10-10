Какие документы военнообязанным украинцам нужно предъявлять для проверки и где их могут потребовать

Просить бумажки могут не только ТЦК и полиция

В Украине продолжается мобилизация, во время которой у мужчин в возрасте от 18 до 60 лет должны проверять их военно-учетные документы вместе теми, которые удостоверяют личность.

Попросить эти документы могут по месту жительства, работы, учебы и т.д. Об этом рассказали в Харьковском ОТЦК и СП, передает "Судебно-юридическая газета".

Согласно данным, если военнообязанный не имеет с собой бумажного военно-учетного документа, то его можно посмотреть электронно в приложении "Резерв+". Проверку могут проводить работники ТЦК и СП, Национальной полиции и Госпогранслужбы.

В то же время бумажка в электронной форме должна содержать QR-код. Если кода не будет, то документ не будет действителен. В то время как основанием неподтверждения военно-учетного документа в электронной форме является непригодность QR-кода для считывания техническими средствами.

Где могут проверять документы

Проверка военно-учетного документа у мужчин от 18 до 60 лет может осуществляться:

в пограничной полосе,

в контролируемом приграничном районе и на пунктах пропуска через государственную границу Украины — представителями органов охраны государственной границы или их структурных подразделений Госпогранслужбы;

по месту жительства, работы, учебы, в общественных местах, общественных зданиях и сооружениях, местах массового скопления людей, на пунктах пропуска (блокпостах) — уполномоченными представителями территориальных центров комплектования и социальной поддержки или полицейскими.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кому в октябре могут разослать повестки.