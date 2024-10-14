Чем Россия ударила по Одессе: версии и детали ракетной атаки (обновлено)

Угроза была с Крыма

В понедельник, 14 октября, в Одессе прогремела серия взрывов. Это случилось спустя пару минут после объявления сигнала воздушной тревоги.

Об этом сообщают корреспонденты "Телеграфа". Всего в городе было слышно три громких взрыва. До этого жителей Одессы и области предупреждали об угрозе применения баллистических ракет со стороны временно оккупированного Крыма.

Мониторинговые паблики пишут, что россияне атаковали город двумя ракетами "Искандер-М". Однако подтверждений этому пока нет. Тем временем в социальных сетях появились первые фото, на которых показаны следы от взрывов. Над местом поднимается дым.

В пабликах пишут, что якобы россияне в этот раз использовали по Одессе кассетный "Искандер". То есть, ракету с кассетным боеприпасом. Она имеет боевые части разного типа: моноблочную, осколочно-фугасную, может нести и ядерную. Стоит отметить, что кассетная боевая часть бьет не точечно, а по большой площади.

Боевая часть ракеты весит 480 килограммов и может реализовываться в виде широкого спектра вариантов, всего до десяти типов. Помимо специальной боевой части, выполненной в термоядерном варианте (ее мощность оценочно составляет порядка 50 килотонн), неядерные боевые части охватывают практически весь спектр взрывных воздействий. Во-первых, это фугасные боевые части, поражающие цель главным образом ударной волной от взрыва. К фугасному действию добавляется осколочное или зажигательное.

Помимо фугасных разновидностей, используется несколько кассетных боевых частей, предназначенных для поражения множественных целей на большой площади. Кассетная боевая часть с осколочными боевыми элементами (суббоеприпасами) неконтактного подрыва раскрывается на высоте одного-полутора километров для оптимальной плотности рассеивания. Стабилизировавшись в воздухе, эти элементы снижаются к площади поражения, где подрываются на высоте шести-десяти метров по командам своих радиовзрывателей, поражая живую силу противника осколочными потоками сверху, аналогично взрыву шрапнельного снаряда.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 10 октября в Киеве и ряде областей была объявлена воздушная тревога. В ряде областей прогремели взрывы.