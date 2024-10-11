Россияне всю ночь кошмарили Украину "шахедами": взрывы слышали в шести областях

Воздушная тревога звучала еще с вечера

Ночью 11 октября Украину снова атаковали. Жители сразу шести областей сообщили о взрывах. Киев подвергся уже пятой воздушной атаке с начала месяца. Россияне продолжают свой террор против мирного населения, пытаясь сломить дух украинцев.

В ночь с 10 на 11 октября россияне совершили очередную массированную атаку на украинские города. Взрывы слышали в Киевской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской и Одесской областях.

Утром 11 октября киевляне очнулись от мощных взрывов. По предварительным данным, силы противовоздушной обороны отражали атаку российского ударного беспилотника, пытавшегося достичь целей в городе. Взрывы также слышали в пригородах Киева.

Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что это уже пятая воздушная атака на столицу с начала октября. Воздушная тревога в Киеве длилась более трех часов. Российские беспилотники приближались к городу с разных направлений.

В полтавских пабликах сообщали о взрывах около трех ночи. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется соответствующими службами. В Черкассы БПЛА долетели чуть позже, перед четырьмя утра.

В Одессе вечером россияне попали по двухэтажному зданию, где жили люди. Как сообщают в ГСЧС и полиции области, в результате попадания погибли 4 человека, в том числе 16-летняя девочка. Там был сильный пожар. В результате попадания баллистики 10 человек получили ранения и травмы, девять пострадавших госпитализированы. Четверо человек в тяжелом состоянии.

Паблики также сообщали о пролете ракеты Х31, которую россияне выпустили из истребителя типа Су-24 в направлении Южного или Рыбаковки. Последствия уточняются.

Атака армии РФ на Сумскую область началась еще с вечера. Сначала пускали КАБ, как сообщали в Воздушных Силах. Впоследствии пустили беспилотники на район. В Сумской областной военной администрации сообщили, что ночью 11 октября в небе над Сумщиной подразделениями ПВО сухопутных войск, воздушных сил ВСУ, пограничники уничтожили 7 вражеских БПЛА.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что во время одной из атак украинские защитники уничтожили модифицированный шахед из Starlink. Он оперативно передает собранную информацию своим владельцам.