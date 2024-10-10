В Киеве и ряде областей объявлена тревога: где раздаются взрывы (обновлено)

Всех просят оставаться в укрытиях до соответствующего распоряжения

В Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Это связано с угрозой применения российскими военных баллистических ракет и КАБов.

Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил Украины. Там отметили, что сейчас угроза есть с Крыма.

"Угроза применения баллистического вооружения с юга, в областях, где объявлена ​​воздушная тревога. Пуски управляемых авиационных бомб тактической авиацией Донецкой области!", — говорится в сообщении.

В то же время, в мониторинговых Telegram-каналах пишут, что во время тревоги взрыв раздался в пределах города Николаев.

"Взрыв раздался в пределах Николаева. Была применена предварительно 1х баллистическая ракета Искандер-М", — отметили в сообщении.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщает, что россияне нанесли повторный удар по месту первого прилета.

"Прилет туда же, но успели всех увести. Гражданские", — написал он в своем Telegram-канале.

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13:02 По областям начался отбой тревоги.

12:40 В Харьковской области прогремел взрыв.

12:31 появилась информация о том, что над Запорожьем замечен вражеский разведівательній БПЛА.

12:23 сообщили о новых пусках баллистики.

"Черниговская, Сумская, Полтавская области — угроза применения баллистического вооружения", — говорят в ВС.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 7 октября в Одессе прогремел мощный взрыв. Целью атаки была портовая инфраструктура. В результате атаки есть погибший и пострадавшие.