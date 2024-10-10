В Киеве и ряде областей объявлена тревога: где раздаются взрывы (обновлено)
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Всех просят оставаться в укрытиях до соответствующего распоряжения
В Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Это связано с угрозой применения российскими военных баллистических ракет и КАБов.
Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил Украины. Там отметили, что сейчас угроза есть с Крыма.
"Угроза применения баллистического вооружения с юга, в областях, где объявлена воздушная тревога. Пуски управляемых авиационных бомб тактической авиацией Донецкой области!", — говорится в сообщении.
В то же время, в мониторинговых Telegram-каналах пишут, что во время тревоги взрыв раздался в пределах города Николаев.
"Взрыв раздался в пределах Николаева. Была применена предварительно 1х баллистическая ракета Искандер-М", — отметили в сообщении.
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщает, что россияне нанесли повторный удар по месту первого прилета.
"Прилет туда же, но успели всех увести. Гражданские", — написал он в своем Telegram-канале.
Обновлено:
13:02 По областям начался отбой тревоги.
12:40 В Харьковской области прогремел взрыв.
12:31 появилась информация о том, что над Запорожьем замечен вражеский разведівательній БПЛА.
12:23 сообщили о новых пусках баллистики.
"Черниговская, Сумская, Полтавская области — угроза применения баллистического вооружения", — говорят в ВС.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 7 октября в Одессе прогремел мощный взрыв. Целью атаки была портовая инфраструктура. В результате атаки есть погибший и пострадавшие.