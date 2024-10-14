Чим Росія вдарила по Одесі: версії та деталі ракетної атаки (оновлено)

Загроза була із Криму

У понеділок, 14 жовтня, в Одесі пролунала серія вибухів. Це сталося за кілька хвилин після оголошення сигналу повітряної тривоги.

Про це повідомляють кореспонденти "Телеграфа". Загалом у місті було чути три гучні вибухи. До цього мешканців Одеси та області попереджали про загрозу застосування балістичних ракет із боку тимчасово окупованого Криму.

Моніторингові пабліки пишуть, що росіяни атакували місто двома ракетами "Іскандер-М". Однак підтверджень цьому поки що немає. Тим часом у соціальних мережах з’явилися перші фото, де показані сліди від вибухів. Над місцем здіймається дим.

У пабліках пишуть, що нібито росіяни цього разу використовували по Одесі касетний "Іскандер". Тобто ракету з касетним боєприпасом. Вона має бойові частини різного типу: моноблочну, осколково-фугасну, може нести ядерну. Варто зазначити, що касетна бойова частина б’є не точково, а великою площею.

Бойова частина ракети важить 480 кілограмів і може реалізовуватись у вигляді широкого спектра варіантів лише до десяти типів. Крім спеціальної бойової частини, виконаної в термоядерному варіанті (її потужність оцінно становить близько 50 кілотон), неядерні бойові частини охоплюють практично весь спектр вибухових впливів. По-перше, це фугасні бойові частини, що вражають мету головним чином ударною хвилею від вибуху. До фугасної дії додається осколкова або запальна.

Крім фугасних різновидів, використовується кілька касетних бойових частин, призначених для ураження множинних цілей на великій площі. Касетна бойова частина з осколковими бойовими елементами (суббоєприпасами) неконтактного підриву розкривається на висоті одного-півтора кілометра для оптимальної щільності розсіювання. Стабілізувавшись у повітрі, ці елементи знижуються до площі поразки, де підриваються на висоті шести-десяти метрів за командами своїх радіопідривників, вражаючи живу силу противника осколковими потоками зверху, аналогічно до вибуху шрапнельного снаряда.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 10 жовтня в Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу. У ряді областей пролунали вибухи.