Коли в Україні розпочнеться опалювальний сезон. Дати по регіонах

Опалювальний сезон в Україні розпочнеться не в один день для всіх регіонів

В Україні опалювальний сезон розпочинається, як правило, 15 жовтня. Однак це не завжди стосується всіх без винятку регіонів — там опалювальний сезон може розпочатись раніше чи пізніше зазначеної дати.

"Телеграф" з’ясував, у які дні та в яких областях розпочнеться опалювальний сезон. Варто зазначити, що його початок нині залежить не лише від погоди за вікном, а й стану об’єктів енергетики в конкретному регіоні, адже чимала їх частина зруйнована російськими ракетними, бомбовими та дроновими ударами повністю або частково.

У столиці датою початку опалювального сезону назвали 14 жовтня. При цьому тепло з’явиться не відразу у всіх будинках киян — спочатку воно почне вступати до лікарень, шкіл, дитячих садків та інших закладів соціальної сфери.

Щодо інших міст України, то тут дати початку опалювального сезону виглядають так:

Харків – пізніше 15 жовтня;

Житомир – 16 жовтня;

Житомирська область – 1 листопада;

Чернігів – 15 жовтня;

Мукачеве – 21 жовтня.

У Львові, Дніпрі, Луцьку та Рівному точна дата початку опалювального сезону цього року невідома. Там рішення прийматимуть органи місцевої влади з урахуванням погодних умов.

Раніше "Телеграф" розповідав , якими будуть тарифи в Україні на світ з 1 листопада. Також ми розповідали про те, як підготувати радіатори до опалювального сезону.