Украина готова только к теплой зиме: что будет при -10°C на улице

При снижении температуры отключения света будут дольше

В ближайшее время в Украину придут первые заморозки и люди начнут пользоваться обогревателями в помещениях. Однако ситуация в энергетике может ухудшиться, если температура воздуха на улице будет опускаться ниже 3-5 градусов ночью.

Об этом в эфире телеканала "Киев 24" сообщил эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук. По его словам, в случае понижения температуры до 10 градусов мороза, отключения света будут длиться от 10 до 12 часов в сутки.

Корольчук отметил, что энергетика Украины готова только к теплой зиме.

Эксперт уточнил, что в условиях более суровой зимы возможны выводы из работы тепловых блоков, на которых недавно провели ремонт. При этом ремонтные работы были не капитальными, поскольку на это не было времени и финансовых возможностей.

То же самое касается и подстанций "Укрэнерго", которые были уничтожены летом 2024 года — их не восстановили полностью. Еще остались проблемы с 2022 и 2023 годов.

"С тех пор многие подстанции находятся в режиме оперативного ремонта. Где-то поставили новые трансформаторы, но не всюду. Комментируя оптимистичные заявления "Укрэнерго" о наличии дополнительного оборудования, скажу, что это точно не факт, что все это оборудование можно будет использовать сразу без предварительной подготовки", — заявил Корольчук.

Ранее "Телеграф" писал о том, что народный депутат Елизавета Ясько призвала украинцев готовиться к масштабным отключениям света зимой.