Россияне продвинулись в двух областях и оккупировали новый поселок: что происходит на фронте (карта)

Продолжаются тяжелые бои

Идет 966-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами, за минувшие сутки, 15 октября, россияне оккупировали еще один поселок в Донецкой области и имели другие продвижения. За вторник на фронте произошло 164 боевых столкновения.

По данным аналитиков DeepState, враг оккупировал Островское Кураховской городской громады Покровского района Донецкой области. Также российская армия продвинулась возле Левадного в Запорожской области, Цукуриного и в Торецке Донецкой области.

Как сообщил Генеральный Штаб Вооруженных Сил Украины в итоговой сводке в полночь, за сутки 15 октября на Торецком направлении россияне 9 раз штурмовали украинские позиции. Это происходило возле Торецка, Дачного и Щербиновки. Все атаки врага отражены, заявили в Генштабе.

На Покровском направлении с начала суток 15 октября на момент публикации сводки россияне атаковали 25 раз. Они штурмовали в районах Новотроицкого, Миролюбовки, Луча, Красного Яра, Селидова и Крутого Яра.

На Кураховском направлении россияне предприняли 40 попыток прорвать нашу оборону. Бои шли вблизи Кременной Балки, Нововодмитровки, Цукуриного, Новоселидовки, Георгиевки, Константиновки, Антоновки и Екатериновки.

Как писал "Телеграф", Министерство обороны Украины сообщило, что Силы обороны Украины только с 1 января по 1 октября 2024 уничтожили 10 373 артиллерийские системы россиян. Рекордным днем стало 22 сентября, когда россияне не досчитались сразу 81 артиллерийской системы.