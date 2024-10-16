"План победы" продемонстрируют украинцам не полностью: у Зеленского объяснили причину

Реально реализация "плана победы" будет зависеть только от Украины и украинцев

"План победы Украины", разработанный президентом Владимиром Зеленским, презентуют общественности, но не полностью. Ряд элементов и моментов плана останется закрытым от обычных украинцев.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире Национального телемарафона. Он отметил, что закрытые от общественности части плана будут касаться математической составляющей документа.

"Там есть приложения, которые, безусловно, не будут публично обсуждаться. Это все, что касается математической составляющей, то есть сколько оружия, в каком виде и так далее должно быть предоставлено Украине. Но там есть другое – там есть логика понимания, что войну можно закончить", – сказал Подоляк.

По словам советника главы ОПУ, реально реализация "плана победы" будет зависеть только от Украины и украинцев. Несмотря на наличие союзников и партнеров Украина – это, отметил Подоляк, "единственная страна, которая может правильно расставить финальные акценты в этой войне".

Что известно о Плане победы Зеленского

Впервые о нем глава государства заявил несколько месяцев назад. Президент рассказывал только о его отдельных пунктах. По его словам, План победы Украины имеет 4 основных пункта и один дополнительный. В частности, он включает военные, экономические, политические и дипломатические шаги, необходимые для того, чтобы заставить РФ закончить войну.

Там речь идет о военной поддержке Украины, свободном использовании военной помощи от партнеров, а также об экономической помощи. Также в нем упоминается операция ВСУ в Курской области.

Также в рамках Плана победы рассматривается ситуация с Крымом и Черным морем. Зеленский отмечал, что изоляция Крыма, а также противодействие российскому флоту в Черном море направлены на ослабление позиции России в регионе и укрепление оборонных возможностей Украины.

Как заявлял руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, представленный в США План победы Украины не является заменой "Формуле мира" и имеет ряд отличий. Но основное – этот план ориентирован на то, чтоб силой вынудить русский режим пойти на заключение мира конкретно по формуле Зеленского.

Напомним, Зеленский представит План победы всем лидерам стран Европейского Союза на саммите ЕС. Это произойдет 17-18 октября этого года.