Росіяни просунулися у двох областях та окупували нове селище: що відбувається на фронті (карта)

Тривають важкі бої

Йде 966 день повномасштабної війни з російськими окупантами, за минулу добу, 15 жовтня, росіяни окупували ще одне селище у Донецькій області та мали інші просування. За вівторок на фронті відбулося 164 бойових зіткнення.

За даними аналітиків DeepState, ворог окупував Острівське Курахівської міської громади Покровського району Донецької області. Також російська армія просунулася біля Левадного у Запорізькій області, Цукуриного та в Торецьку на Донеччині.

Як повідомив Генеральний Штаб Збройних Сил України у підсумковому зведенні опівночі, за добу 15 жовтня на Торецькому напрямку росіяни 9 разів штурмували українські позиції. Це відбувалося біля Торецька, Дачного та Щербинівки. Всі атаки ворога відбито, заявили у Генштабі.

На Покровському напрямку від початку доби 15 жовтня на момент публікації зведення росіяни атакували 25 разів. Вони штурмували у районах Новотроїцького, Миролюбівки, Променя, Красного Яру, Селидового та Крутого Яру.

На Курахівському напрямку росіяни здійснили 40 спроб прорвати нашу оборону. Бої йшли поблизу Кремінної Балки, Новодмитрівки, Цукуриного, Новоселидівки, Георгіївки, Костянтинівки, Антонівки та Катеринівки.

Як писав "Телеграф", Міністерство оборони України повідомило, що Сили оборони України тільки з 1 січня по 1 жовтня 2024 року знищили 10 373 артилерійські системи росіян. Рекордним днем стало 22 вересня, коли росіяни не дорахувалися одразу 81 артилерійської системи.