"Новый уровень отчаяния России": в США прокомментировали слухи о военных КНДР в Украине

В США восприняли информацию, однако все, на что хватило Вашингтона – очередное "беспокойство"

В США крайне обеспокоены и встревожены информацией о том, что Москва могла привлечь тысячи северокорейских солдат для участия в войне против Украины. Однако со всем этим Вашингтон поспешил заявить, что якобы нет "независимых подтверждений" этих данных.

Об этом заявили на брифингах спикер Государственного департамента Мэтью Миллер, координатор Совета национальной безопасности Джон Кирби и представитель Совета нацбезопасности Шон Саветт, сообщает Reuters. В частности, именно Кирби отметился заявлением о якобы отсутствии так называемых "независимых подтверждений".

"Мы обеспокоены сообщениями о том, что солдаты КНДР воюют на стороне России. Если это правда, это означало бы значительный рост взаимодействия между двумя странами, взаимодействие, которое, как вы все видели, развивается на протяжении последних нескольких месяцев", — со своей стороны заявил Миллер.

Шон Саветт отметил, что в случае, когда данные будут подтверждены, это будет означать серьезное расширение сотрудничества двух авторитарных режимов. Однако, по мнению Саветта, это будет знак отчаяния со стороны Кремля.

"Такой шаг также указывает на новый уровень отчаяния России, которая продолжает нести значительные потери на поле боя в своей жестокой войне против Украины", — отметил он.

Напомним, по данным СМИ, Россия формирует "особый бурятский батальон" на базе 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады, состоящей из граждан Северной Кореи. Отмечается, что количественный состав батальона может составить около 3 тысяч человек.

Кроме вооружений, Северная Корея поддерживает Кремль в войне против Украины инженерными войсками и, возможно, бойцами. То есть можно констатировать, что КНДР вступила в войну против нашей страны. Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Кремль создал альянс диктаторов, против которого Украине самостоятельно не выстоять. Противодействие опаздывает и каждый раз оказывается слишком слабым, поощряя противников к более радикальным действиям.