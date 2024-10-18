Шмыгаль в Финляндии рассказал, сколько уже стоила война Украине

Также обсудили потребности Украины в поддержке и План победы

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время своего визита в Хельсинки заявил, что война уже нанесла Украине ущерб в 640 миллиардов евро. Соответствующее заявление он сделал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо.

Об этом сообщает финское издание "YLE". Отмечается, что премьер-министры обсудили потребности Украины в поддержке и Плане победы Зеленского.

Среди важных заявлений, прозвучавших во время пресс-конференции, были и такие: Финляндия готовит новые пакеты помощи Украине.

Так, финский премьер подчеркнул, что его страна продолжит поддерживать Украину и передаст 11 пакетов помощи для подготовки к зиме.

В них войдут генераторы для отопления и другое необходимое оборудование. Премьер подчеркнул, что в сборе помощи активно участвовали представители частного сектора.

В свою очередь, премьер Украины сообщил о том, что Украина и Финляндия также подписали соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения. Он подчеркнул, что планы мира и победы взаимодополняют друг друга и преследуют единственную цель — обеспечить безопасное будущее Украины.

Также Шмыгаль поблагодарил Финляндию за поддержку Украины в вопросах евроатлантической интеграции, реализации Украинской мирной инициативы и, конечно, за военную и социальную помощь.

Во время своего визита в Финляндию украинская делегация встретится с президентом Александром Стуббом и спикером парламента Юсси Галла-аго, а также обсудит вопрос возобновления Украины с представителями бизнеса.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что ЕС и более 30 стран приняли Совместную декларацию о восстановлении Украины. В частности было отмечено, что на восстановление страны будут работать доходы от замороженных российских активов.