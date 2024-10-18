Шмигаль у Фінляндії розповів, скільки вже коштувала війна Україні

Також обговорили потреби України в підтримці та План перемоги

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час свого візиту до Гельсінкі заявив, що війна вже завдала Україні збитків на 640 мільярдів євро. Відповідну заяву він зробив на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо.

Про це повідомляє фінське видання "YLE". Зазначається, що прем'єр-міністри обговорили потреби України в підтримці та План перемоги Зеленського.

Серед важливих заяв, які пролунали під час пресконференції булі і така: Фінляндія готує нові пакети допомоги Україні.

Так, фінський прем’єр наголосив, що його країна продовжить підтримувати Україну та передасть 11 пакетів допомоги для підготовки до зими.

До них увійдуть генератори для опалення та інше необхідне обладнання. Прем'єр підкреслив, що у зборі допомоги активну участь взяли представники приватного сектору.

Своєю чергою, прем’єр України повідомив про те, що Україна та Фінляндія також підписали угоду про співпрацю у сфері охорони здоров’я. Він підкреслив, що плани миру та перемоги взаємодоповнюють один одного та мають єдину мету — забезпечити безпечне майбутнє України.

Також Шмигаль подякував Фінляндії за підтримку України у питаннях євроатлантичної інтеграції, реалізації Української мирної ініціативи та, звісно, за військову та соціальну допомогу.

Як повідомляє видання, під час свого візиту до Фінляндії українська делегація зустрінеться з президентом Александром Стуббом та спікером парламенту Юссі Галла-аго, а також обговорить питання відновлення України з представниками бізнесу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що ЄС та понад 30 країн ухвалили Спільну декларацію про відновлення України. Зокрема будо зазначено, що на відновлення країни працюватимуть прибутки від заморожених російських активів.