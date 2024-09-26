ЕС и более 30 стран приняли Совместную декларацию о восстановлении Украины: три ее главных пункта

Страны-партнеры в частности помогут Украине перейти от экономической устойчивости к экономическому возрождению

В Нью-Йорке состоялась встреча в формате "Группа семи"+Украина, во время которой более 30 стран и Европейский Союз приняли совместную декларацию о поддержке восстановления и реконструкции Украины. На восстановление будут работать доходы от замороженных российских активов.

В ходе принятия декларация выступали: президент Украины Владимир Зеленский, президент СШа Джо Байден, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, председатель Совета министров Италии Джорджа Мэлони, а также премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Об этом сообщает Офис президента Украины.

Байден высказал свою четкую позицию насчет поддержки Украины. Он также анонсировал новое решение, которое ускорит этот процесс.

"Я полон решимости обеспечить, чтобы Украина имела то, что ей нужно для победы и борьбы за свое выживание. Завтра я объявлю ряд действий по ускорению поддержки украинских военных", – заявил Президент США.

Американский лидер также добавил, что страны-партнеры помогут Украине перейти от экономической устойчивости к экономическому возрождению. На восстановление страны будут работать доходы от замороженных российских активов.

Зеленский в свою очередь подчеркнул, что совместное обязательство будет способствовать восстановлению Украины. Оно предусматривает координацию усилий через Украинскую платформу доноров. По его словам, уже в этом году поддержка должна стать ощутимой.

"Это свидетельствует о нашем общем взгляде на жизнь – мы защищаем людей, и мы обеспечиваем людям возможность жить. И абсолютно оправдано, что те, кто помогает нам выстоять сейчас, первыми – вместе с Украиной – извлекут пользу от масштабного восстановления", – подчеркнул президент Украины.

Главные пункты декларации:

всемерное содействие восстановлению Украины на ее пути к членству в ЕС,

координация поддержки через Украинскую платформу доноров,

предоставление до конца года дополнительной финансовой поддержки на сумму около 50 млрд. долларов за счет доходов от замороженных российских активов, часть из которых будут направлены на оборонные нужды.

Подписавшиеся четко заявили, что благодаря коллективной поддержке украинской реконструкции и восстановления они обеспечат, чтобы Россия не смогла достичь своих целей, а также сделают все, чтобы после окончания войны Украина имела устойчивую к российским угрозам экономику.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что США объявили о предоставлении Украине пакета помощи на 375 миллионов долларов. Уже известно, что в него будет входить.