Почти 100 млн хотят потратить на восстановление дома в Запорожье после удара РФ

Восстановление дома, куда попала ракета, обойдется в немалую сумму

В Запорожье ведутся работы по капитальному ремонту жилого дома по улице Запорожской 2-А. Весной 2023 года туда попала российская ракета: часть квартир была уничтожена, пострадали люди. Ожидаемая стоимость работ составляет почти 100 млн гривен.

Об этом идет речь в тендерной документации, опубликованной на портале Zakupivli.pro. Капитальный ремонт и реставрацию проводит Служба восстановления и развития инфраструктуру Запорожской области. Сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг — с даты заключения договора до 30 октября 2025 года.

Конечный срок подачи тендерных предложений — 30 октября 2024, 09-00.

Финансирование капитального ремонта и реконструкции дома будет происходить за счет государственного бюджета Украины.

Дом по улице Запорожской 2-А расположен на левом берегу Днепра в Запорожье. В марте 2022 года туда прилетела российская ракета, тогда пострадали люди, также были погибшие.

Восстановительные работы в доме начались в начале 2024 года. Служба восстановления и развития инфраструктуру Запорожской области сообщала, что после завершения демонтажных работ будут проведены работы по восстановлению (строительству) подъезда, ремонту квартир и лестничных клеток, ремонту шахты лифта и установке лифтового оборудования.

Как сообщал "Телеграф" ранее, ремонта киевской детской онкобольницы "Охматдет" не будет, по крайней мере, до зимы. Вместо этого планируется провести консервацию на зимний период.