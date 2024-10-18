Нужна ли Украине "ядерка"? Известный историк Владлен Мараев указал на пять нюансов

В интервью "Телеграфу" кандидат исторических наук прокомментировал возобновление ядерной дискуссии и намекнул на один действенный военный инструмент

На сегодняшний день вопрос возобновления Украиной ядерного арсенала на самом деле не имеет никакого смысла как с политической точки зрения, так и с практической. Такое мнение в эксклюзивном интервью "Телеграфу" высказал соавтор популярных YouTube-каналов "История без мифов" и "10 вопросов историку", кандидат исторических наук Владлен Мараев.

— По-моему, этот вопрос (возобновления ядерного потенциала. — Авт.) не имеет смысла, потому что в начале 1990-х выхода у нас, скорее всего, никакого не было. А возможностей вернуться сейчас, будем откровенными, скорее всего, нет.

Потому что, во-первых, в начале 1990-х запасы ядерного оружия в Украине были неподъемными для самой страны.

Во-вторых, из-за давления со стороны России и, прежде всего, США, не отказаться от нее было нереально. Разве что превратиться в некоего абсолютного изгнанника мира по типу Северной Кореи, или того хуже.

Вспомните, в каких условиях мы тогда все жили. А могло быть, думаю, гораздо хуже, — сказал он.

Сейчас же, по словам Владлена Мараева, любые расчеты показывают, что для ядерного оружия нужны "колоссальные средства — десятки миллиардов долларов, а затем еще десятки или сотни миллиардов, чтобы поддерживать это оружие, обеспечивая его существование, необходимые средства его доставки и т.д.", – назвал историк третью причину невозможности создать ядерное оружие.

— А главное — международное сообщество. Наши союзники всегда будут против этого категорически. Украина может оказаться в изоляции с этой стороны.

И не факт, что наличие такого оружия может остановить РФ. Ведь у нее этого арсенала все равно будет гораздо больше. Это может быть еще большим соблазном для россиян ударить по Украине, как они могут сказать — "превентивным методом", чтобы не дать украинцам развить свою ядерную программу, — Владлен Мараев указал еще на две причины, почему Украине не стоит разрабатывать ядерные бомбы.

Он также обратил внимание на серьезный фактор: колоссальные утечки информации отовсюду.

— В Украине предателей просто тьма, как тараканов. Скрыть информацию о разработке такого оружия, чтобы потом поставить весь мир перед фактом? Не верю в такую возможность. Эта информация непременно всплывет.

Речь может идти разве что о чем-то тактическом, о так называемой "грязной бомбе". Но все равно в полном информационном вакууме сейчас (тем более, учитывая информационное общество, когда каждый человек ходит со смартфоном и по сути является ходячим журналистом, информатором) скрыть это будет невозможно, — отметил кандидат исторических наук.

*Интервью с Владленом Мараевым об исторических контекстах в нынешней войне с РФ, о болезни и двойниках Путина, громкой инициативе Тимоти Снайдера, уничтожении Киева самими украинцами и ряде других интересных тем — ожидайте на "Телеграфе" в ближайшее время. А полную видеоверсию интервью смотрите на нашем YouTube-канале.

Как сообщалось, на этой неделе президент Владимир Зеленский выступил на Генассамблее ООН и прокомментировал ядерное разоружение Украины. По его словам, именно РФ является страной, которую нужно было лишить ядерного оружия.

В свою очередь РФ в последнее время все чаще прибегает к ядерному шантажу, угрожая применением ядерного оружия против Украины и ее западных союзников. Подобную тактику ядерного устрашения использует и Северная Корея. Пхеньян неоднократно угрожал применением ядерного оружия против Южной Кореи и США, пытаясь добиться уступок на международной арене и ослабить санкционное давление.