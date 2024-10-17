"Он чувствует запах жертвы": в Раде рассказали, почему приглашение Украины в НАТО не остановит Путина

РФ уже объединяется с другими странами

Возможное приглашение Украины в НАТО не остановит президента России Владимира Путина. Он делает все возможное для уничтожения украинцев.

Об этом в эфире КИЕВ24 сообщила народный депутат от партии "Европейская солидарность" Нина Южанина. По ее мнению, российский диктатор использует время в свою пользу.

"Есть большие сомнения, что приглашение (Украины в НАТО. — Ред.) может сыграть какую-то роль, испугать или сделать ситуацию безвозвратной. То есть, если Путни поймет — все мы (Украина. — Ред.) будем членами НАТО, и когда-нибудь пятая статья устава Альянса будет распространяться на нас, и он должен это понимать. Но он не остановится сегодня. Он на той стадии, когда чувствует запах жертвы и делает все возможное для уничтожения украинцев. Это самое страшное, что его ничего сейчас не останавливает", — сказала Южанина.

Нардеп подчеркнула, что пока Украина набирает обороты, Путин использует время в свою пользу. В частности, по ее словам, Россия объединяется со странами, которые очень помогают ему в вооруженной агрессии против Украины.

Стоит отметить, что президент Владимир Зеленский, выступая на пресс-конференции в Брюсселе, рассказал, что во время разговора с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом сказал последнему, что Украина либо должна стать членом НАТО, либо должна иметь ядерное оружие. Украинский лидер вспомнил о Будапештском меморандуме, когда Украина отказалась от ядерного оружия.

"В разговоре с Дональдом Трампом я ему сказал: у нас получается так, какой же выход? Или у Украины будет ядерное оружие, и тогда это для нас защита. Или мы должны иметь какой-то Альянс. Кроме НАТО на сегодняшний день мы не знаем действенные альянсы. Страны НАТО сегодня не в войне. Страны НАТО не воюют. И поэтому мы выбираем НАТО, а не ядерное оружие. И я считаю, что меня услышал Дональд Трамп. Он сказал: у вас справедливые аргументы", — сказал Зеленский.

Напомним, 17 октября Зеленский представил в Брюсселе основные пункты Плана победы. В частности, он предусматривает приглашение Украины к вступлению в НАТО.