Уменьшение ядерной угрозы "важно не несмотря на опасности современного мира, а именно из-за них"

Действующий президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил о готовности страны к переговорам с Россией, Китаем и Северной Кореей в целях уменьшения ядерной угрозы. Они возможны "без предварительных условий".

Об этом пишет Белый дом. Заявление американского президента прозвучало во время приветствия лауреатов Нобелевской премии мира.

"Соединенные Штаты готовы к переговорам с Россией, Китаем и Северной Кореей без предварительных условий для уменьшения ядерной угрозы", — отметил Байден.

По его словам, не будет пользы ни их странам, ни миру от блокирования "прогресса в сокращении ядерных арсеналов". Президент США добавил, что уменьшение ядерной угрозы "важно не несмотря на опасности современного мира, а именно из-за них".

"Эти ядерные риски подрывают нормы и соглашения, над введением которых мы совместно работали и противоречат жизненно важной работе современных Нобелевских лауреатов", — сказал американский президент.

Он также рассказал, что в прошлом году во время посещения Хиросимы (Япония) беседовал с человеком, пережившим ядерную бомбардировку (в августе 1945 года).

Байден добавил, что этот человек напомнил ему, что "мы должны продолжать продвигаться ко дню, когда мы сможем окончательно и навсегда лишить мира ядерного оружия".

Ядерное оружие в мире

Согласно известным данным на 2024 год, девять стран в мире имеют ядерное оружие. Это:

США Россия Великобритания Франция Китай Индия Пакистан Израиль (хотя официально не подтверждает) Северная Корея

Эти государства владеют примерно 13,000 ядерных боеголовок в целом, причем большинство из них принадлежит США и России.

Российская Федерация в последнее время все чаще прибегает к ядерному шантажу, угрожая применением ядерного оружия против Украины и его западных союзников. Высокопоставленные российские чиновники и пропагандисты регулярно упоминают о возможности применения ядерного оружия в контексте войны против Украины, пытаясь посеять страх и заставить международное сообщество отказаться от поддержки Киева. Западные лидеры неоднократно предостерегали Россию от таких действий, отмечая недопустимость ядерного шантажа.

Следует отметить, что подобную тактику ядерного устрашения использует и Северная Корея. Пхеньян неоднократно угрожал применением ядерного оружия против Южной Кореи и США, пытаясь добиться уступок на международной арене и ослабить санкционное давление.

Ранее "Телеграф" писал, что партизаны разведали, как россияне в Крыму готовятся к использованию ядерного оружия.