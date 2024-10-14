США готовы начать "ядерные переговоры": какие страны хотят привлечь и зачем
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Уменьшение ядерной угрозы "важно не несмотря на опасности современного мира, а именно из-за них"
Действующий президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил о готовности страны к переговорам с Россией, Китаем и Северной Кореей в целях уменьшения ядерной угрозы. Они возможны "без предварительных условий".
Об этом пишет Белый дом. Заявление американского президента прозвучало во время приветствия лауреатов Нобелевской премии мира.
"Соединенные Штаты готовы к переговорам с Россией, Китаем и Северной Кореей без предварительных условий для уменьшения ядерной угрозы", — отметил Байден.
По его словам, не будет пользы ни их странам, ни миру от блокирования "прогресса в сокращении ядерных арсеналов". Президент США добавил, что уменьшение ядерной угрозы "важно не несмотря на опасности современного мира, а именно из-за них".
"Эти ядерные риски подрывают нормы и соглашения, над введением которых мы совместно работали и противоречат жизненно важной работе современных Нобелевских лауреатов", — сказал американский президент.
Он также рассказал, что в прошлом году во время посещения Хиросимы (Япония) беседовал с человеком, пережившим ядерную бомбардировку (в августе 1945 года).
Байден добавил, что этот человек напомнил ему, что "мы должны продолжать продвигаться ко дню, когда мы сможем окончательно и навсегда лишить мира ядерного оружия".
Ядерное оружие в мире
Согласно известным данным на 2024 год, девять стран в мире имеют ядерное оружие. Это:
- США
- Россия
- Великобритания
- Франция
- Китай
- Индия
- Пакистан
- Израиль (хотя официально не подтверждает)
- Северная Корея
Эти государства владеют примерно 13,000 ядерных боеголовок в целом, причем большинство из них принадлежит США и России.
Российская Федерация в последнее время все чаще прибегает к ядерному шантажу, угрожая применением ядерного оружия против Украины и его западных союзников. Высокопоставленные российские чиновники и пропагандисты регулярно упоминают о возможности применения ядерного оружия в контексте войны против Украины, пытаясь посеять страх и заставить международное сообщество отказаться от поддержки Киева. Западные лидеры неоднократно предостерегали Россию от таких действий, отмечая недопустимость ядерного шантажа.
Следует отметить, что подобную тактику ядерного устрашения использует и Северная Корея. Пхеньян неоднократно угрожал применением ядерного оружия против Южной Кореи и США, пытаясь добиться уступок на международной арене и ослабить санкционное давление.
Ранее "Телеграф" писал, что партизаны разведали, как россияне в Крыму готовятся к использованию ядерного оружия.