Чи потрібна Україні "ядерка"? Відомий історик Владлен Мараєв вказав на п’ять нюансів

В інтерв'ю "Телеграфу" кандидат історичних наук прокоментував поновлення ядерної дискусії та натякнув на один дієвий військовий інструмент

На сьогодні питання поновлення ядерного арсеналу Україною насправді не має жодного сенсу як з політичної точки зори, так і з практичної. Таку думку в ексклюзивному інтерв'ю "Телеграфу" висловив співавтор популярних YouTube-каналів "Історія без міфів" і "10 запитань історику", кандидат історичних наук Владлен Мараєв.

— На мою думку, це питання (поновлення ядерного потенціалу. — Авт.) не має сенсу, тому що на початку 1990-х виходу у нас, скоріше за все, ніякого не було. А можливостей повернутися зараз, будьмо відвертими, скоріше за все, нема.

Тому що, по-перше, на початку 1990-х наявні в Україні запаси ядерної зброї були непідйомними для самої країни.

По-друге, через тиск з боку Росії і, насамперед, США, не відмовитись від неї було нереально. Хіба що перетворитися на якогось абсолютного вигнанця світу на кшталт Північної Кореї чи ще гіршого.

Згадайте, у яких умовах ми всі тоді жили. А могло бути, думаю, ще набагато гірше, — сказав він.

Зараз же, за словами Владлена Мараєва, будь-які розрахунки показують, що для ядерної зброї потрібні "колосальні кошти — десятки мільярдів доларів, а потім ще десятки чи сотні мільярдів, щоб підтримувати цю зброю, забезпечуючи її існування, необхідні засоби її доставки тощо", — назвав історик третю причину неможливості створити ядерну зброю.

— А головне — міжнародне співтовариство. Наші союзники завжди будуть категорично проти цього. Україна може опинитися в ізоляції з цього боку.

І не факт, що наявність такої зброї може зупинити РФ. Адже у неї цього арсеналу все одно буде набагато більше. Це може бути ще більшою спокусою для росіян вдарити по Україні, як вони можуть сказати — "превентивним методом", щоб не дати українцям розвинути свою ядерну програму, — Владлен Мараєв вказав ще на дві причини, чому Україні не варто розробляти ядерні бомби.

Він також звернув увагу на серйозний чинник: колосальні витоки інформації звідусіль.

— В Україні зрадників — просто тьма, як тарганів. Приховати інформацію про розробку такої зброї, щоб потім поставити весь світ перед фактом? Не вірю у таку можливість. Ця інформація неодмінно спливе.

Мова може йти хіба що про щось тактичне, про так звану "брудну бомбу". Але все одно у повному інформаційному вакуумі зараз (тим паче, враховуючи інформаційне суспільство, коли кожна людина ходить зі смартфоном і є по суті ходячим журналістом, інформатором) приховати це буде неможливо, — зазначив кандидат історичних наук.

*Інтерв'ю з Владленом Мараєвим про історичні контексти у нинішній війні з РФ, про хворобу і двійників Путіна, гучну ініціативу Тімоті Снайдера, знищення Києва самими українцями і низку інших цікавих тем — очікуйте на "Телеграфі" найближчим часом. А повну відеоверсію інтерв'ю дивіться на нашому YouTube-каналі.

Як повідомлялось, цього тижня президент Володимир Зеленський виступив на Генасамблеї ООН і прокоментував ядерне роззброєння України. За його словами, саме РФ є тою країною, яку потрібно було позбавити ядерної зброї.

Своєю чергою РФ останнім часом дедалі частіше вдається до ядерного шантажу, погрожуючи застосуванням ядерної зброї проти України та її західних союзників. Подібну тактику ядерного залякування використовує і Північна Корея. Пхеньян неодноразово погрожував застосуванням ядерної зброї проти Південної Кореї та США, намагаючись досягти поступок на міжнародній арені та послабити санкційний тиск.