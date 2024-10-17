"Понадобится всего несколько недель": СМИ сообщили о "планах" Украины производить ядерное оружие

Это возможно при одном условии

Украинские власти всерьёз рассматривают возможность производства собственного ядерного оружия. На это может уйти несколько недель.

Об этом пишет BILD со ссылкой на свой источник. Издание напомнило, что в Брюсселе на полях заседания Евросовета Владимир Зеленский напомнил, что Будапештский меморандум 1994 года с участием РФ, США и Великобритании обещал Украине защиту территориальной целостности и суверенитета в обмен на отказ от ядерного оружия, но сейчас этот документ не работает, поэтому, по его словам, безопасность страны может обеспечить или членство в НАТО, или ядерное оружие.

"Кто из этих великих ядерных государств пострадал? Все? Нет, одна, Украина. Кто отдал ядерное оружие? Все? Нет. Только одна. Кто? Украина. Кто сегодня воюет? Украина. И поэтому у нас выходит так, и в разговоре с Трампом я ему сказал: "У нас выходит так. Какой же выход? Либо у Украины будет ядерное оружие, и это для нас защита. Либо мы должны иметь какой-то альянс. Кроме НАТО мы на сегодня не знаем действенных альянсов. Страны НАТО сегодня не в войне. Страны НАТО не воюют. В странах НАТО люди все живут. И слава Богу! Потому мы и выбираем НАТО, не ядерное оружие. Мы выбираем НАТО". И я считаю, что меня услышал в этом случае Дональд Трамп. Он сказал: "У вас справедливые аргументы", — сказал Зеленский.

Эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Рёпке отмечает, что заявление Зеленского стало "ударом" и "шоком" для западных журналистов. По его словам, несколько месяцев назад высокопоставленный украинский чиновник заявил BILD и другим членам узкого круга политиков и служащих, что Украина не смирится со вторым походом российских войск на Киев. В этом случае будет восстановлен ядерный арсенал Украины, от которого страна добровольно отказалась в 1990-е.

"У нас есть материалы, у нас есть знания. Если будет приказ, нам понадобится всего несколько недель, чтобы получить первую бомбу", — сказал украинский чиновник, занимающийся поставками оружия. По его словам, Западу следует "меньше думать о красных линиях России и гораздо больше о наших красных линиях".

Напомним, 17 октября Зеленский представил в Брюсселе основные пункты Плана победы. В частности, он предусматривает приглашение Украины к вступлению в НАТО.