Порошенко удивил откровениями о начале вторжения: "Вся власть сдриснула, а я с оружием в руках"

Сеть отреагировала бурно

Пятый президент Украины Петр Порошенко удивил украинцев своим рассказом о ситуации в Киеве в начале полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года. По его словам, власти якобы покинули столицу, а он с оружием в руках защищал Киев.

"В первые часы широкомасштабного вторжения — я здесь, с оружием в руках, когда вся власть сдриснула из Киева, мы сформировали батальоны. В рамках 206 батальона мы обеспечили эвакуацию Бучи, Гостомеля, Ирпеня, блокпосты, раздача оружия и в конце концов защита Киева от российских захватчиков", — заявил Порошенко в большом интервью на телеканале "Прямой".

Украинцы крайне отрицательно восприняли это заявление Порошенко. Некоторые пишут, что сначала решили, что кто-то наложил другие слова на видео бывшего президента.

"Так это реальные его слова? Я сначала решила, что кто-то хорошо постарался, наложив сгенерированный текст на картинку с Петром Ляксечем", "Это точно не дипфейк?", "Остапа понесло", "Он живет в другой реальности и давно. Это какой диагноз?", "Это психическое расстройство личности? Бред величия?", "Сынок Петралексеича, наверное, во главе этого мощного батальона до сих пор оборону под Киевом держит? Чем длиннее война, тем о***тельнее рассказы", — пишут комментаторы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, где сейчас сыновья Петра Порошенко. 39-летний Алексей и 23-летний Михаил живут в Великобритании и не встали на защиту родины на фронте.