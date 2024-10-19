Порошенко здивував одкровеннями про початок вторгнення: "Вся влада здриснула, а я зі зброєю в руках"

Мережа відреагувала бурхливо

П'ятий президент України Петро Порошенко здивував українців своїми розповідями про ситуацію у Києві на початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року. За його словами, влада нібито залишила столицю, а він — зі зброєю в руках захищав Київ.

"В перші години широкомасштабного вторгнення — я тут, зі зброєю в руках, коли вся влада здриснула з Києва, ми сформували батальйони. В рамках 206 батальйону ми забезпечили евакуацію Бучі, Гостомеля, Ірпеня, блокпости, роздача зброї і врешті решт захист Києва від російських загарбників", — заявив Порошенко у великому інтерв'ю на телеканалі "Прямий".

Українці вкрай негативно сприйняли цю заяву Порошенка. Деякі пишуть, що спочатку вирішили, що хтось наклав інші слова на відео колишнього президента.

"Так це реальні його слова? Я спочатку вирішила, що хтось гарно постібався, наклавши згенерований текст на картинку з Петром Ляксєічєм", "Це точно не діпфейк?", "Остапа понесло", "Він живе в іншій реальності й давно. Це який діагноз?", "Це психічний розлад особистості? Маячня величі?", "Синок Петралексеїча, мабуть, на чолі цього могутнього батальйону й досі оборону під Києвом тримає? Чим довша війна, тим о***тельніші розповіді", — пишуть коментатори.

Раніше "Телеграф" розповідав, де зараз сини Петра Порошенка. 39-річний Олексій та 23-річний Михайло живуть у Великій Британії та не стали на захист батьківщини на фронті.