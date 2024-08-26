Экснардеп с блока Порошенко во второй раз приговорили к заключению: о ком речь и по какому делу он проходит

Также ему выписали штраф на 8,5 тысячи грн

В понедельник, 26 августа, бывший народный депутат Украины второй раз был приговорен к 3 годам лишения свободы за махинации с жильем. В приговоре суда не указывается лицо, однако, вероятно, речь идет о бывшем депутате от Блока Петра Порошенко Руслане Сольваре.

Как сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП), он обвинен в незаконном получении компенсации за жилье, несмотря на наличие собственной квартиры в Киеве.

Заметим, что еще в 2021 году экс-депутат был осужден по этому делу тоже на 3 года, но впоследствии этот приговор был отменен.

Как отмечают следователи, Сольвар незаконно получил от государства компенсацию на расходы аренды номера в гостинице "Киев". Ведь у него якобы не было собственного жилья в столице.

Однако потом оказалось, что экс-нардеп утаил полученную в наследство квартиру в Киеве и не отказался от компенсации за жилье. В результате этой жилищной махинации Сольвар незаконно получил из государственного бюджета 361,5 тысячи гривен.

Рассмотрение этого дела было начато несколько лет назад. Так, в 2021 году Высший антикоррупционный суд признал его невиновным по этому делу, однако 26 августа Апелляционная палата ВАКС удовлетворила жалобу прокурора на предыдущее решение суда.

Экс-нардеп был признан виновным в совершении преступления по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины — злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия.

Сольвар был приговорен к 3 годам лишения свободы с лишением права занимать должности в некоторых органах государственной власти сроком на 1 год. К тому же он должен заплатить штраф в размере 8500 гривен. Однако за депутатом остается право обжаловать приговор в Верховном Суде в течение трех месяцев.

Почему отменили приговор по этому делу в 2022 году

В сентябре 2022 г. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) отменил приговор о заключении и признал Сольвара виновным в злоупотреблении служебным положением. Уже в декабре 2023 года кассационная инстанция приостановила исполнение приговора и отправила его дело на повторное рассмотрение в апелляционную инстанцию. Причиной стало то, что НАБУ-САП инкриминировали экс-депутату злоупотребления властью, а АП ВАКС во время вынесения приговора изменила формулу квалификации на злоупотребление служебным положением.

Что известно о Сольваре?

Как сообщало движение "ЧЕСТНО", Сольвар был "прогульщиков" в Верховной Раде. Также он проводил преждевременную агитацию и был "гречкосеем".

В июне этого года сообщили, что Сольвар мобилизовался в ряды Сил обороны. Тогда должны были рассмотреть ходатайство об остановке судебного производства против экс-депутата.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что соратнику Порошенко отменили подозрение в хищении почти 100 млн грн.