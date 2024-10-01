Были "в политике", но выехали за границу: что известно о сыновьях Петра Порошенко и как они выглядят

Сыновья экс-президента не защищают Украину

Пятый президент Украины Петр Порошенко и глава партии "Европейская солидарность" — отец четырех детей. Двое из них – сыновья Алексей и Михаил. В сети нет много информации о детях экс-главы нашего государства, однако мы решили выяснить, где сейчас находятся и как выглядят сыновья Петра Порошенко.

Известно, что все дети экс-президента Украины живут в Великобритании и не встали на защиту родины на фронте. Сыновья Петра Порошенко уже взрослые — им 39 и 23 года.

Что известно об Алексее Порошенко

Алексей Порошенко учился в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко и получил образование по специальности "международный бизнес". Также он получал образование в Лондонской школе экономики и политических наук.

К политике Алексей Порошенко также причастен — в течение года он занимал должность депутата Винницкого областного совета, был депутатом Верховной Рады от Блока Петра Порошенко, а позже стал советником в Министерстве экономики Украины. Также известно, что он работал в принадлежащей его отцу компании "Рошен".

Фото: Униан

Вместе с супругой Юлей и двумя детьми Алексей Порошенко, вероятно, проживает в Лондоне. Они управляют компанией Agrohub и другими агрокомпаниями в Украине дистанционно.

Известно, что Алексей Порошенко в 2014 году присоединился к АТО как доброволец. Там он проходил военную службу в качестве командира минометного расчета в батальоне. Однако в ряды ВСУ в начале полномасштабного вторжения сын Петра Порошенко не присоединился. Военный Алексей "Сталкер" обращался к Алексею Порошенко с предложением присоединиться как доброволец в ряды ПВО, но ответа он не получил.

Что известно о Михаиле Порошенко

Младший сын экс-президента проходит обучение в Лондонской школе бизнеса. Он получит специальность денежного аналитика. Известно, что раньше он учился в Кловском лицее в Киеве.

В 2020 году Михаил Порошенко стал фигурантом громкого скандала. Сеть облетело видео, где младший сын Петра Порошенко вместе с российским рэпером поют песню "Русские в Лондоне", что вызвало шквал хейта и критики среди украинцев.

Алексей "Сталкер" также предлагал присоединиться к рядам ВСУ и Михаилу Порошенко. Военный предлагал ему сбивать "Шахеды". Однако ответа он тоже не получил.

Ранее "Телеграф" рассказывал, где сейчас находятся и как выглядят дети Виталия Кличко. Мы также припомнили их скандальную лакшеру вечеринку.