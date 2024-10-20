Жена легендарного "Мунфиша" рассказала о его пути пилота: "упрямый, неидеальный, но любящий"

Он первым посадил F-16 в Украине.

Сегодня, 20 октября, должен был отметить 31-летие украинский военных летчик Алексей Месь с позывным Moonfish. Он погиб 26 августа 2024 года во время крушения украинского истребителя F-16.

Об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ. Отмечается, что подано ходатайство на присвоение Месю звания Героя Украины, посмертно.

"Возможно, он наконец-то взял бы отпуск или хотя бы выходной и выключил телефон, чтобы провести время в тесном семейном кругу… Или дежурил на оперативном аэродроме, а друзья отвлекали поздравлениями… Но 26 августа 2024 года при отражении одной из мощнейших ракетно-дроновых атак Алексей погиб", — говорится в сообщении.

Кроме того, Командование ПС обнародовало воспоминания жены Меся Юлии. Также были опубликованы фотографии из их семейного архива.

"Все знали его, как "Мунфиша" – известного на весь мир украинского пилота, первым прошедшего переобучение на F-16 и применившего американский истребитель против российских ракет. Я же знала его, как нежного и скромного Лешу… Неидеального, упрямого и всегда занятого, однако любящего, внимательного мужчину… Лешу, который по служебным вопросам объездил чуть ли не полмира: Норвегию, Дубай, Америку, Данию… и с которым так ни разу и не удалось уехать на море втроем на короткий семейный отдых. Но теперь каждый день без него превратился в испытание", – рассказывает она.

По словам Юлии, Алексей действительно не хотел быть публичным. Жена пилота подчеркнула, что он ценил свободу и конфиденциальность, заботился о их с дочерью безопасности.

"Собственно говоря, у нас не было любви с первого взгляда. Отнюдь. Мы познакомились еще школьниками при защите работ по физике в Малой академии наук. Он показался высокомерным и слишком самоуверенным… Позже мы периодически встречались на разных мероприятиях — городок же совсем небольшой – праздники, конкурсы… А потом – первое свидание, Алексей гордо рассказал, что будет поступать в КПИ на "атомную энергетику". С прекрасными баллами, ожидаемо, он поступил туда и еще в несколько вузов. За несколько дней до окончания вступительной кампании удивил всех вокруг. Таки уговорил родителей дать ему "зеленый свет" – попробовать свои силы в том, о чем действительно в глубине души мечтал… Вот так, в последний момент поступил в ХНУВС на летный факультет. А дальше – редкие встречи и часы разговоров обо всем на свете. Вся моя студенческая жизнь, а училась я в Киеве, прошла в поездках в Харьков. Нас не останавливали трудности. Жили в знаменитой военной гостинице "Звезда", много гуляли, любили", — вспоминает она.

Жена Алексея говорит, что, когда после выпуска они поженились, она честно верила, что вот она спокойная семейная жизнь. Но с этим, по ее словам, "как-то сразу не сложилось",

"Когда он вернулся из Штатов во Франковск, ему сразу предложили должность в Командовании Воздушных Сил. Я переехала к нему, у нас родилась дочь. Но штабная работа боевому пилоту "не зашла", хотя и была крайне важной. Так что снова переезд, на этот раз – в Луцк. Получили служебное жилье, Алексей стал командиром эскадрильи. Думали, что задержимся надолго. Но… Уже в январе 22-го он уехал на учебу в академию в столицу. И по иронии судьбы 20 февраля 22-го года мы с дочерью переехали в Киев. На следующий день хорошо помню мой день рожденья. Сидели на кухне арендованной квартиры с друзьями, обсуждали все: будет ли война, какой жестокой и длительной она может быть. Алексей в этом вопросе был, мягко говоря, реалистом, а нам не хотелось верить в его нелестные прогнозы", — рассказала Юлия.

Она также отметила, что пока Алексей учился летать на F-16, они с дочерью на 3 месяца приехали в Данию. По словам жены пилота, это было довольно недешевое удовольствие, все приходилось покупать за свой счет.

"Но, очевидно, это – лучшая инвестиция за всю жизнь. Эти 3 месяца были самым длинным периодом, когда он ежедневно был рядом. Мог вечером приходить домой. Это было прекрасное время. Я очень боялась момента возвращения ребят в Украину, ведь понимала, какая опасность их ждет, плюс за ними будут активно охотиться. Алексей всегда говорил: "Ты узнаешь, что я в Украине, когда я наберу тебя на мобильный". Мы долго ждали, были согласования, переносы… Когда он меня набрал – у меня затряслись руки. Муж успокаивал: "Не накручивай себя! Мы же на МиГах работали, а это – F-16, здесь все совсем по-другому. Он первым посадил F-16 в Украине. А затем первым совершил боевой вылет, первым сбил воздушную цель на F-ке", — сказала она.

По ее словам, по возвращении в Украину у Алексея была куча рутинной работы. Нужно было сдать и принять должность, заполнить бесконечное количество документов, много раз ездил на совещания в Киев, а еще много аэродромных часов, когда ребята оттачивали свое мастерство

"Было ощущение, что он не мог сидеть без дела ни минуты. Я даже немного обижалась, когда в выходной день Леша сказал, что от них ждут результата, соответственно сейчас не до отдыха. А я все ждала, что настанет момент, когда он хоть немного успокоится… За день до… 25 августа он приехал домой очень поздно. Еще и написал мне: "Ехать или переночевать на службе? Потому что в шесть утра надо быть на месте, и это при условии, что "шахеды" не пойдут". Увидели его с дочерью с балкона. Был, как всегда, в телефоне, кому-то отписывал… Быстро написала сообщение: "Сколько можно? Давай домой!" Он поднял голову, улыбнулся. Пошли гулять в парк, попили кофе… Перед сном Алексей помыл дочери волосы, посушил, уложил ее спать… Это действительно очень трепетные моменты… А потом раздался звонок, заходили первые "шахеды". Ничего необычного. Собрался. Помчался на службу", — рассказала Юлия.

По ее словам, около 7 утра 26 августа Алексей написал ей последнее сообщение, но ответа уже не прочитал, пошел работать. А в 11 позвонил папа Алексея: "Лёша на связь не выходит…"

"Попробовала набрать – не дозвонилась. Дальше начался самый ужасный период всей нашей жизни… Мне бы очень хотелось, чтобы через много лет седой дед Алексей Сергеевич Месь рассказывал на уроках патриотического воспитания, как наши летчики одерживали победу в небе Украины. Чтобы мы возились на пасеке, как и мечтал Лешин дедушка. Чтобы десятки раз съездили семьей к морю… Все выглядит как страшный сон. Принять это невозможно. Но нужно жить дальше… Алексей же погиб за то, чтобы жили мы и миллионы украинцев”, — сказала Юлия.

Напомним, издание Breaking Defense со ссылкой на источники в Украине писало, что катастрофы украинского истребителя F-16, во время которой погиб Месь, вполне могла возникнуть из-за попадания обломков сбитой российской ракеты. И это не первый случай потери самолета по этой причине.