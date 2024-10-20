Еще одна страна присоединилась к войне против Украины: Зеленский обратился к миру

Мир должен отреагировать на новую угрозу

Украина имеет четкую информацию о том, что КНДР отправляет не только оружие, но и своих солдат в Россию. Поэтому в Киеве ожидают решительных действий от мирового сообщества и отмечают, что это можно расценивать как вступление Пхеньяна в войну.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский во время традиционного видеообращения по итогу 20 октября. По его словам, Новый союз Москвы и Пхеньяна представляет угрозу не только для Украины, но и для других стран.

Он поблагодарил тех мировых лидеров, которые открыто говорят о новых рисках и не закрывают на них глаза. В частности он отметил, что угрозу может представлять не только то, что КНДР может помочь России оружием, но и то, чем Москва может отплатить Пхеньяну. Также угроза может заключаться в том, что северокорейские военные могут научиться методам современной войны и получить уникальный опыт.

"Сейчас у нас есть четкие данные о том, что в Россию поставляют и людей из Северной Кореи, и это уже не просто рабочие для производств, но и военные. И мы ждем нормальной, честной, сильной реакции партнеров на это. Фактически это вступление еще одного государства в войну против Украины", — сказал Зеленский.

По его словам, мир должен на это отреагировать и не допустить того, чтобы "зло выросло". Он подчеркнул, что если мир промолчит сейчас, но никому на пользу это не пойдет.

Как сообщалось ранее, в Пентагоне и НАТО сообщили, что пока не имеют подтверждений тому, что войска КНДР присоединились к войне против Украины. Тем временем разведка Южной Кореи уже идентифицировала первого приближенного к Ким Чен Ыну северокорейца на Донбассе.