Ще одна країна приєдналася до війни проти України: Зеленський звернувся до світу

Світ має відреагувати на нову загрозу

Україна має чітку інформацію про те, що КНДР відправляє не лише зброю, а й своїх солдатів до Росії. Тому в Києві очікують рішучих дій від світової спільноти та зазначають, що це можна розцінювати як вступ Пхеньяну у війну.

Про це розповів президент Володимир Зеленський під час традиційного відеозвернення за підсумками 20 жовтня. За його словами, новий союз Москви та Пхеньяну становить загрозу не лише для України, а й для інших країн.

Він подякував тим світовим лідерам, які відкрито говорять про нові ризики й не заплющують на них очі. Зокрема, він зазначив, що загрозу може становити не тільки те, що КНДР може допомогти Росії зброєю, а й те, чим Москва може відплатити Пхеньяну. Також загроза може полягати в тому, що північнокорейські військові можуть навчитися методів сучасної війни та набути унікального досвіду.

"Зараз у нас є чіткі дані про те, що в Росію постачають і людей з Північної Кореї, і це вже не просто робітники для виробництв, а й військові. І ми чекаємо на нормальну, чесну, сильну реакцію партнерів на це. Фактично цей вступ ще однієї держави у війну проти України ", — сказав Зеленський.

За його словами, світ має на це відреагувати та не допустити того, щоб "зло виросло". Він наголосив, що якщо світ промовчить зараз, але нікому на користь це не піде.

Як повідомлялося раніше, у Пентагоні та НАТО повідомили, що поки що не мають підтверджень тому, що війська КНДР приєдналися до війни проти України. Тим часом розвідка Південної Кореї вже ідентифікувала першого наближеного до Кім Чен Ына північнокорейця на Донбасі.