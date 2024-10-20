Близкий к Киму: Южная Корея идентифицировала первого северокорейца на Донбассе (фото)

На фотографии узнали северокорейского специалиста

Разведка Южной Кореи нашла подтверждение присутствия в российской армии военных из КНДР, вовлеченных в ведение войны против Украины. Им удалось идентифицировать северокорейского инженера-ракетчика, наблюдавшего за пуском российской ракеты на линии фронта на востоке Украины.

Об этом заявила Национальная разведывательная служба Южной Кореи, пишет NHK. В сообщении говорится, что инженер, вероятно, тот самый человек, который в прошлом году сопровождал лидера Северной Кореи Ким Чен Ина во время инспекции завода по производству боеприпасов.

Разведка Южной Кореи проанализировала снимок, предположительно сделанный вблизи Донецкой области Украины. Считается, что это место запуска северокорейских баллистических ракет малой дальности. В разведке отметили, что программа по распознаванию лиц пришла к выводу, что вероятность того, что один человек на снимке является инженером, сопровождавшим Кима в августе прошлого года на производящем мобильные ракетные установки заводе, составляет более 80 процентов.

Также сообщается, что северокорейские инженеры, направленные в российские войска в Украине, похоже, контролируют запуски оружия северокорейского производства, а также ищут новые технологии. В разведывательном ведомстве утверждают, что КНДР приняла участие в российском вторжении в Украину.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что в Южной Корее говорят о переброске войск КНДР в Украину. Их уже заметили на фронте. Министр обороны Южной Кореи Ким Эн Хен заявил, что это является последним признаком углубления военного сотрудничества между Пхеньяном и Москвой.

Глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что почти 11 тысяч пехотинцев из Северной Кореи сейчас учатся на востоке России. В дальнейшем они примут участие в войне против Украины на стороне РФ. Ранее о непосредственном участии КНДР в войне с Украиной заявил президент Украины Владимир Зеленский.