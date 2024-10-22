Защищай да еще плати? Почему с бойцов до сих пор взимают военный сбор

"Телеграф" узнал куда обращаться и как действовать, если с вас удержали военный сбор

Украинские солдаты третий год полномасштабной войны продолжают держать оборону, а в отдельных направлениях осуществлять наступательные операции. Однако такое, казалось бы, очевидное решение, как отмена для них военного сбора, столкнулось с препятствиями. Несмотря на законодательные изменения, внесенные еще летом 2022 года, тысячи гривен продолжают высчитываться из и так нелегко заработанных средств наших защитников.

О чем идет речь? Кто отвечает за эту ситуацию? Какие суммы теряют военные и получает государство? И самое главное – могут ли бойцы надеяться на компенсацию? "Телеграф" разбирался в данной проблеме.

Что такое военный сбор и какое отношение к этому имеют военные?

Военный сбор или налог был введен в Украине с началом российской вооруженной агрессии в 2014 году. Его ввели как временную меру и составляет она 1,5% из месячных доходов. Уплачивают его все физические лица, получающие доходы, включая военнослужащих. Правда, вскоре после ожидаемого роста налогов эта сумма для рядовых украинцев составит 5%. В то время как для военных ее решили оставить на прежнем уровне.

Напомним, что заработок украинских солдат состоит из нескольких частей. Первоочередно идет денежное довольствие (ОС). К примеру, для рядовых бойцов эта сумма составляет от 20 тысяч гривен.

Во вторую часть входит дополнительное вознаграждение или так называемые "боевые", выплачиваемые при условии выполнения боевых задач на линии боевого столкновения. Чем больше дней на "нуле", тем больше такая премия.

Как по дополнительному вознаграждению, так и по ГЗ до июля 2022 года у бойцов военный сбор вычисляли официально.

Закон об отмене налога был введен, но не все так однозначно?

В июле 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №2308-IX об освобождении украинских военных от уплаты военного сбора. Как было указано в пояснительной записке, реализация этого законопроекта не потребует дополнительных расходов из государственного или местного бюджетов. В свою очередь, улучшит материальное положение бойцов, чей вклад в защиту страны неоценим.

Военные вздохнули с облегчением. Однако июльская правка оставила простор для разных толкований. В частности, не было четко определено, с какой конкретно части выплат прекращается взыскание налога и каких военных это касается. Так что финансовые службы некоторых воинских частей продолжили взимать 1,5% налога со всех видов денежного довольствия.

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Только в марте 2023 года [через более полугода после законодательного освобождения военных от военного сбора] чиновники урегулировали вопросы льгот и одобрили постановление №244 на исполнение этого документа.

Теперь стало ясно: льгота на освобождение от военного сбора распространяется исключительно на военнослужащих ВСУ, которые находятся в районах боевых действий, на временно оккупированных территориях, или между позициями украинских сил и войск агрессора. Однако такую горячую локацию еще предстоит подтвердить. Как объяснили "Телеграфу" в Министерстве обороны Украины, здесь речь идет о боевых приказах, журналах боевых действий или рапортах командиров об участии в задачах. Однако вопреки установленным требованиям, на практике такая документация может оформляться далеко не всегда.

Так сколько конкретно теряют военные на налоговом сборе?

Как выяснил "Телеграф", с июля 2022 года [после введения закона № 2308-IX] и по сегодняшний день часть финансовых служб воинских частей удерживает процент со всей суммы денежного довольствия, вместе с дополнительным вознаграждением, тогда как другие — только по дополнительному вознаграждению .

К примеру, по боевой выплате в 100 тысяч гривен военнослужащий фактически получает 98 500 гривен после содержания 1,5%. Отдельно налог снимают с ГО. Это около 300 гривен.

Начисление дополнительного вознаграждения военнослужащему за октябрь 2022 года (скриншот)

Сколько составят ежемесячные налоговые поступления в государственную казну от таких случаев, сказать сложно, однако можно предположить, что эти суммы достаточно значительны.

Военные, с которыми общался "Телеграф", заявляют, что неоднократно обращались в финансовые службы по военному сбору, ссылаясь на решение Верховной Рады. Однако ясного разъяснения так и не получили.

Некоторые военные боялись объявить свое возмущение.

– Мы просто между собой это обсуждали, больше ничего. Ведь если выпишут выговор, то снимут уже не 1,5%, а пол "зарплаты", — делится с "Телеграфом" военнослужащая ВСУ.

Начисление дополнительного вознаграждения военнослужащему, выполнявшему задание на Харьковском направлении (скриншот)

В частности, согласно источникам "Телеграфа" такая проблема затронула также бойцов, выполняющих наступательную операцию на территории Курской области РФ.

При этом прессслужба Центрального управления защиты прав военнослужащих МО заверила журналистов "Телеграфа", что по состоянию на 30.09.2024 к ним обращений по взысканию военного сбора с доходов военнослужащих не поступало.

Больше всего в случае создания рабочей группы по определенным вопросам Центральное управление готово привлечь к ней своих представителей.

В то же время представители Министерства обороны в письменном ответе подчеркнули, что надзор за исполнением налоговых норм является прерогативой специализированных контролирующих органов. Однако каких именно, не указали. Они также отметили, что инструкции по получению налоговых консультаций доступны на официальном веб-сайте Государственной налоговой службы Украины.

Вернут ли уплаченное ранее и куда подавать жалобу

Как бы там ни было, но вопрос снятых вопреки закону средств беспокоит как действующих военнослужащих, так и ветеранов. Особенно тех, кто на фронте был с первых дней: они ищут объяснений по поводу прошлых отчислений и надеются на возмещение.

— Если подытожить все недополученные средства за период моей службы — получится немалая сумма. Мне также непонятно, почему, защищая страну напрямую, я должен платить соответствующий налог, — делится один из бойцов в разговоре с "Телеграфом".

В свою очередь в Центральном управлении защиты прав военнослужащих объяснили, что военные имеют право обжаловать незаконное взыскание военного сбора.

Для этого сначала нужно подать жалобу своему непосредственному командиру. Если он не в состоянии решить вопрос, следует обращаться к высшему начальнику, как это предусмотрено статьей 14 Закона Украины "Об Уставе внутренней службы Вооруженных Сил".

Также есть возможность подать в суд иск о незаконном взыскании военного сбора.

К слову, народная депутат и председатель Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина в разговоре с "Телеграфом" отметила, что проблема уже обсуждалась в комитете.

— Господин Даниил Гетманцев (председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики — Ред .) тогда попросил предоставить ему всю информацию о таких случаях и пообещал разбираться в каждом отдельно. Действительно, с военных не должны взимать этот сбор, — отметила она.

Сам Даниил Гетманцев рекомендует обращаться с этим вопросом в Министерство финансов, поскольку это их сфера ответственности. А прессслужба Минфина, в свою очередь, советует контактировать с Государственной налоговой службой, непосредственно занимающейся администрированием налогов.

Журналисты "Телеграфа" уже направили запрос в ГНСУ, ответ будет опубликован. Мы также обратились в финслужбу одной из бригад, где фиксировали случаи предположительно необоснованного снятия военного сбора. Однако прямых ответов на свои вопросы мы так и не услышали.